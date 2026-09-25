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Melania Trump: “Sotto il comunismo ho avuto un’infanzia bellissima”

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Foto AGF

La first lady è nata nel 1970 in Slovenia, che all'epoca faceva parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Intanto suo marito accusa di comunismo la sinistra dem

di Giovanni Macchi
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“Sono cresciuta sotto il comunismo e, a dire il vero, non mi è mancato nulla. Credo di aver avuto un’infanzia bellissima”. Lo ha detto Melania Trump in un’intervista rilasciata a Fox News alla vigilia della visita alla Casa Bianca del leader cinese Xi Jinping.

“I miei genitori – ha raccontato la first lady degli Stati Uniti – hanno offerto una vita meravigliosa alla mia famiglia. Certo – ha aggiunto – ci sono certe cose di cui bisogna essere consapevoli e bisogna stare attenti a ciò che si fa: non c’è la stessa libertà che c’è qui negli Stati Uniti. Ora è un’epoca diversa, ma quando ero piccola non lo era”.

Melania, il cui vero nome è Melanija Knavs, è nata a Novo Mesto, in Slovenia, nel 1970. All’epoca la Slovenia faceva parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (insieme a Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia).

La futura moglie di Donald Trump è cresciuta nel suo Paese, prima di trasferirsi negli Stati Uniti negli anni Novanta per intraprendere la carriera di modella. Ha ottenuto la cittadinanza statunitense nel 2006.

La sua affermazione sulla “infanzia bellissima” vissuta sotto il comunismo arriva proprio mentre suo marito, il presidente Trump, intensifica l’utilizzo dell’ideologia comunista per attaccare i suoi avversari politici interni. Alla recente convention di metà mandato del Partito Repubblicano a Dallas, il tycoon ha dichiarato, riferendosi all’ala sinistra del Partito Democratico: “Si definiscono socialisti democratici, ma in realtà sono comunisti”.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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