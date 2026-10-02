Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Trump: “L’Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta”

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Donald Trump ha affermato che l’Iran è “pronto a cedere” e che la questione “si concluderà molto in fretta”. Il Presidente degli Stati Uniti, parlando a Denton, in Texas, presso lo stabilimento della Peterbilt Motors in un evento della campagna elettorale in vista delle midterm, ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti vinceranno la guerra “subito dopo le elezioni”, pur aggiungendo che ciò potrebbe accadere “magari prima delle elezioni”.

“Farò in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente”, ha detto il tycoon, aggiungendo che i prezzi dell’energia scenderanno “molto, molto velocemente”. Trump ha poi affermato che gli Stati Uniti stanno “cercando di usare le buone maniere” con l’attuale leader iraniano. “A dire il vero, non sappiamo con chi diavolo avere a che fare. Nessuno vuole fare il presidente”, ha concluso.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Putin: “Esercitazioni nel Baltico escalation Occidente, pronti a difenderci”
Esteri / La ricetta anti-crisi della Spagna: sconto di 20 centesimi sul carburante, tetto al gas e licenziamenti bloccati
Cinema / L'Idf attacca Naza: "Presenta un quadro distorto, mai a Gaza un attacco che abbia causato 500 vittime civili"
Ti potrebbe interessare
Esteri / Putin: “Esercitazioni nel Baltico escalation Occidente, pronti a difenderci”
Esteri / La ricetta anti-crisi della Spagna: sconto di 20 centesimi sul carburante, tetto al gas e licenziamenti bloccati
Cinema / L'Idf attacca Naza: "Presenta un quadro distorto, mai a Gaza un attacco che abbia causato 500 vittime civili"
Cinema / Arriva nei cinema “The Bibi Files”: il documentario che ripercorre il “sistema Netanyahu”
Esteri / 7 ottobre, il Wall Street Journal: “L’Egitto avvertì Israele prima dell’attacco”
Esteri / Mamdani ottiene 130 milioni di dollari di risarcimento per i rider sottopagati
Esteri / Melania Trump: “Sotto il comunismo ho avuto un’infanzia bellissima”
Esteri / Trump accoglie Xi tra battute, panda e patron di Big Tech. Ma la sfida tra Usa e Cina è su IA, dazi e Taiwan
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Esteri / El Mundo: “La Russia si prepara ad attaccare con droni Italia, Francia o Spagna”. Crosetto: “L’allarme non trova conferma”
Ricerca