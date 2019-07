“Sobria sì, ma con un dettaglio decisamente fuori luogo: niente reggiseno – si legge ancora nell’articolo – Un po’ di decenza in più in un luogo pubblico non avrebbe guastato, anche se per chi venera il concetto di libertà anche in spregio alla legge o l’autorità militare, in fondo, quella del seno è l’ultimo dei pensieri”.

E se l’articolo è a dir poco discutibile, vi lasciamo immaginare il tenore dei commenti arrivati poco dopo la pubblicazione del testo, alcuni dei quali sono davvero irripetibili.

Non è la prima volta che Libero fa discutere per i suoi titoli provocatori e talvolta sessisti.

Tra questi, figura quello in cui veniva insultata Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, definita una “rompiballe”.

Nel 2017, invece, il quotidiano attaccò la sindaca di Roma Virginia Raggi con un titolo sessista, per cui successivamente il giornale di Vittorio Feltri fu condannato dal Tribunale civile di Milano.