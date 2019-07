Un tirchio quasi perfetto film | Rai 3 | Trama | Cast | Trailer | Streaming

Dopo Parigi a tutti i costi, un’altra commedia francese è pronta a sbarcare nella prima serata televisiva italiana: stasera, martedì 16 luglio 2019, su Rai 3 arriva infatti il film Un tirchio quasi perfetto.

Come è ben risaputo, in Francia ci sanno molto fare con i film comici e le commedie. Oltralpe c’è uno zoccolo duro di attori, guidati da Dany Boon (diventato celebre nel nostro paese per il suo ruolo nei film Giù al Nord e Supercondriaco).

Proprio Boon è uno dei protagonisti di Un tirchio quasi perfetto, film girato nel 2016 e uscito al cinema nel marzo 2017 che ha come titolo originale “Radin!”, cioè L’Avaro. La pellicola, diretta da Fred Cavayé, va in onda sulla terza rete Rai a partire dalle 21.20.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, passando per il trailer e dove vederlo in streaming.

Un tirchio quasi perfetto | Trama

Il protagonista del film è François Gautier, un violinista con un’innata passione per il denaro. È molto tirchio, ama risparmiare anche fino al centesimo e non perde occasione di mostrare tutto il suo morboso attaccamento al denaro.

Nella sua vita, del resto, ha un solo e grande obiettivo: non dover mai tirar fuori il portafogli per pagare. Questa sua avarizia a livelli astronomici, in alcune occasioni, rappresenta anche un freno per lui. Vive la sua vita al minimo, per non spendere troppo, e non sfrutta a sufficienza – secondo amici, colleghi e parenti – tutto il suo infinito talento per il violino.

Gli imprevisti, però, sono dietro l’angolo. All’improvviso, infatti, François scopre di avere una figlia, che non aveva mai conosciuto. Laura, questo il nome della bambina, sconvolge la sua esistenza. E le novità non sono finite. Nello stesso momento, infatti, il protagonista si innamora di una bellissima violoncellista, Valerie.

L’ingresso nella sua vita di queste due persone lo porta ad affrontare la sua mania per il denaro. François infatti cerca di nascondere a entrambe il suo difetto, ma in una serie di situazioni tragicomiche emerge tutto il suo attaccamento ai soldi, che sarà costretto a spendere in quantità nelle circostanze più disparate.

Così, questi due nuovi affetti portano François a cambiare totalmente, anche se non senza traumi. Il protagonista capisce infatti che i sentimenti sono molto più importanti dei soldi.

Un tirchio quasi perfetto | Cast

Detto di Dany Boon, che recita nei panni del protagonista del film François Gautier, Un tirchio quasi perfetto gode di un cast di tutto rispetto, composto soprattutto da nomi della commedia francese.

Ecco l’elenco completo degli attori della pellicola con accanto il relativo personaggio interpretato:

Dany Boon – François Gautier

Laurence Arné – Valérie

Noémie Schmidt – Laura

Patrick Ridremont – Cédric

Christophe Canard – Gilles

Christophe Favre – Deneester

Karina Marimon – Carole

Stephan Wojtowicz – Presidente del sindacato dei comproprietari

Pierre Benoist – Insegnante di musica

Anne-Sophie Girard – Julie

Nicolas Lumbreras – Rémy

Victor Ghesquière – Gaëtan

Un tirchio quasi perfetto | Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film:

Un tirchio quasi perfetto | Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Un tirchio quasi perfetto in tv? Il film francese, come già anticipato, va in onda su Rai 3 questa sera, martedì 16 luglio 2019, a partire dalle 21.20.

Per vedere il film, quindi, è sufficiente sintonizzarsi sulla terza rete Rai (canale 3 del digitale terrestre o 503 in HD) o sul 103 del decoder di Sky.

Per vederlo in streaming, invece, si può sfruttare Rai Play. La piattaforma streaming della Rai, infatti, permette a tutti gli utenti che si registrano (gratuitamente) di vedere in diretta streaming tutti i contenuti dei canali della tv pubblica.

Inoltre, sempre Rai Play permette anche di vedere una grossa selezione di contenuti on demand, in qualsiasi momento della giornata, e non soltanto in contemporanea con la loro messa in onda in televisione.

Rai 3 streaming e diretta tv: ecco dove vedere tutti i programmi della terza rete nazionale