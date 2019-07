Medusa gigante – Una medusa gigante è stata vista sabato scorso al largo della costa della Cornovaglia, nel Regno Unito. L’incredibile avvistamento, a Falmouth, è stato documentato dalla biologa marina Lizzie Daly che si trovava in spedizione nelle acque dell’Oceano Atlantico.

La studiosa ha poi pubblicato foto e video sui social network che hanno fatto in breve tempo il giro del mondo in quanto le dimensioni dell’animale erano quasi quanto quelle di un essere umano.

“Wow, stavamo facendo immersione a Falmouth ieri per concludere la Wild Ocean Week quando abbiamo incontrato questa gigantesco polmone di mare! Che modo straordinario di finire questa avventura sulla vita marina”, ha scritto su Facebook la scienziata.

Le meduse sono tra quegli esseri viventi che in genere incutono maggior terrore all’uomo in quanto urticanti e, talvolta, anche letali ma in questo caso si tratta di un esemplare innocuo.

Le meduse a “coperchio”, così vengono chiamate, possono raggiungere fino a 90 centimetri di lunghezza e un peso di 35 chilogrammi con un gruppo di otto tentacoli sottostanti.

Si tratta di una specie di medusa tra le più grandi nelle acque del Regno Unito e in genere viene avvistata in tarda primavera tra maggio e giugno. Secondo l’organizzazione “The Wildlife Trusts”, in questo periodo dell’anno se ne possono trovare centinaia.

Piacenza, serpente morde 36enne mentre taglia erba: ricoverato in gravi condizioni

Chili di plastica uccidono i cervi sacri di Nara: è moria in Giappone per colpa dei turisti

Un gallo è stato condannato in tribunale: non potrà cantare fino alle 8 di mattina