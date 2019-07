Oroscopo Paolo Fox 12 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 12 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 12 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2019 | Previsioni

Oggi avrete una marci in più cari Ariete. Durante la giornata dovreste avvertire che qualcosa sta cambiando. Soprattutto in amore, luglio sarà il mese delle risposte per le coppie in crisi. Durante il weekend avrete la possibilità di riconciliarvi con una persona, se c’è stata una disputa.

Cari Toro, state attenti alle spese. Coloro che stanno progettando qualcosa di importante come un cambio di casa o un matrimonio, faranno bene a ridurre le uscite. Entro la fine dell’anno avrete belle soddisfazioni da togliervi, però in questi giorni potreste vivere momenti d’angoscia soprattutto per questioni burocratiche.

Gemelli, oggi – venerdì 12 lugio – cercate di evitare tensioni e dispute anche se non è facile mantenere la calma con un quadro astrale così nervoso. Adesso siete molto più critici non solo verso le persone che vi circondano ma anche verso voi stessi.

Si prospetta un fine settimana interessante per i Cancro: potreste riscoprire un sentimento. Avrete bisogno di conferme. Toglietevi questa corazza: apritevi all’amore, le soddisfazioni arriveranno.

Tra venerdì e domenica potreste incontrare nuove persone o rilanciare un sentimento. Sarete animati da un gran desiderio di fare le cose perbene e con maggiore partecipazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine oggi potrebbero avere qualche tensione di troppo. Potrebbero nascere discussioni soprattutto con i nati sotto il segno del Sagittario e Gemelli. Durante il weekend sarà importante saper controllare le emozioni.

Cari Bilancia, forse non è il momento di mettere troppa carne al fuoco in amore. Negli ultimi tempi ci sono state difficoltà nel rapporto di coppia. Ci sono delle perplessità che non è facile tenere sotto controllo. Chi nel lavoro si sente in bilico potrebbe sentirsi ancora più precario. Non proprio una grande giornata…

In questo weekend dovreste cercare di evitare le spese eccessive: potrebbero mettervi in difficoltà! In questi giorni dovreste avvertire la necessità di proteggervi di più nelle relazioni con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2019 | Sagittario

Giove favorevole nel mese di luglio vi darà maggiore forza soprattutto nel vivere nuove emozioni. Chi è affaticato o appesantito da troppe negatività, dovrà assolutamente eliminarle per rimettersi in gioco con convinzione.

Avvertite il forte desiderio di liberarvi da troppe situazioni complicate come le discussioni inutili o le provocazioni che potrebbero innervosirvi. Venere è opposta al vostro segno e questo potrebbe farvi entrare in crisi con coloro che non sono stati ai patti e vi hanno teso qualche trappola.

Cari Acquario, oggi 12 luglio, avrete la necessità di fare qualche verifica che riguardano anche i sentimenti. La Luna in aspetto positivo potrebbe indurvi a riconciliarvi con una persona con la quale è sorto un problema nei mesi scorsi. I rapporti d’amore che si trascinano da tempo, potrebbero adesso essere giunti al capolinea.

I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero arrivare un po’ fiacchi a questo fine setttimana che si preannuncia un po’ grigio. C’è dell’apatia o una scarsa voglia di fare forse anche perchè vi sentite sotto pressione. Il consiglio è quello di essere cauti anche per quanto riguarda le questioni legali…

