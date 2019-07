La Regina in pericolo: un intruso entra a Buckingham Palace e cerca di raggiungere la sua camera

La Regina Elisabetta è in pericolo: se un intruso è riuscito a entrare a Buckingham Palace con tanta facilità, vuol dire che il sistema di sicurezza non funziona poi così bene.

Un ragazzo di 22 anni è riuscito a scavalcare il recinto che protegge il Palazzo Reale britannico e a intrufolarsi nel giardino. L’uomo così è praticamente arrivato a pochi metri dalla stanza da letto di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Lei dormiva beatamente, visto che l’episodio è accaduto poco prima dell’alba, quando ancora Buckingham Palace era immerso in un sonno profondo. Il ragazzo, non si sa ancora spinto da quale intento, ha iniziato a bussare ossessivamente alla porta del Palazzo Reale, ma la porta ovviamente non si è aperta.

Questo perché non stiamo certo parlando di un’abitazione qualsiasi. Buckingham Palace è dotata di un sofisticato sistema di sicurezza che tiene le porte bloccate durante la notte. Questo ha fatto sì che il 22enne non potesse accedere all’interno della residenza reale né arrivare alla camera della Regina Elisabetta.

Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato ai media britannici che “l’uomo di 22 anni è stato arrestato alle due di notte di mercoledì, 10 luglio, da ufficiali del Comando per la protezione delle guardie reali e specialistiche del Met, dopo aver scavalcato i cancelli di Buckingham Palace”.

“L’uomo non è stato trovato in possesso di armi e l’incidente non viene trattato come terrorismo. Rimane in custodia in una stazione di polizia del centro di Londra”, continua il portavoce della polizia.

Buckingham Palace non ha voluto commentare quanto accaduto. Una fonte ha riferito ai media britannici: “Un intruso si è introdotto a Buckingham Palace mentre la Regina dormiva nella sua camera da letto, lui è stato libero di circolare per alcuni minuti prima che arrivasse la polizia e lo arrestasse”.

La fonte ha aggiunto che si è temuto un nuovo episodio come quello del 1982, quando un uomo di 37 anni, Michael Fagan, è riuscito ad arrivare fino alla stanza di Sua Maestà. Insomma, la Regina era in pericolo per via dell’intruso che si è introdotto a Buckingham Palace.

“Come è possibile che dopo tutti questi anni qualcuno riesca a scavalcare la recinzione ed entrare nel terreno senza essere fermato immediatamente? La sicurezza della regina dovrebbe essere fondamentale”.

La Regina Elisabetta non apprezza Harry e Meghan. E nemmeno William e Kate. Chi preferisce?

La Regina Elisabetta “colpita” in faccia da una sciarpa volante, il video è virale