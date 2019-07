Pioggia di critiche per la Duchessa di Sussex. Mercoledì 10 luglio Meghan Markle è è uscita per la prima volta pubblicamente con il suo royal baby di appena due mesi, il piccolo Archie.

La moglie del Principe Harry ha presenziato al Billingbear Polo Club in Wokingham, partita di polo di beneficenza che ha visto sfidarsi il Duca di Sussex e il fratello maggiore William. All’evento era presente anche Kate, come sempre impeccabile con i tre figli.

Nelle numerose foto pubblicate dai media britannici si vede Meghan Markle in compagnia di Harry e con in braccio il piccolo Archie, teneramente avvolto in una copertina bianca. Eppure, qualcosa ha suscitato la valanga di polemiche e critiche che, proprio in queste ore, stanno investendo l’ex reginetta di Suits.

Si tratta del modo- apparentemente innaturale- in cui Meghan Markle tiene in braccio suo figlio durante questa prima uscita pubblica. In molti hanno infatti notato che Meghan non sembra molto a suo agio nel ruolo di mamma, che fatica a tenere in braccio il piccolo e sembra rischiare di farlo cadere da un momento all’altro.

Sui social c’è anche chi critica la Markle per non avere portato con sé un cappellino per proteggere Archie dal caldo sole di luglio.

Insomma, nelle foto la Duchessa di Sussex ha tutta l’aria di una mamma alle prime armi e molti utenti non le risparmiano violente critiche. Altri, però, hanno anche fatto notare che Kate Middleton, che era presente all’evento in compagnia dei suoi tre figli, avrebbe potuto prestare manforte alla cognata neomamma, magari insegnandole qualche “segreto del mestiere”.

Al contrario, la Duchessa di Cambridge non ha minimamente considerato Meghan, lasciandola da sola alle prese con il neonato mentre lei si godeva i tre- educatissimi- figli.

