OROSCOPO DI DOMANI 11 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 11 luglio 2019:

Cari Ariete, grandi emozioni arriveranno nella giornata di domani. Qualche gratifica sul posto di lavoro è d’obbligo per voi che avete lavorato duramente senza mai ricevere un ringraziamento in cambio. Chi semina raccoglie e domani il vostro raccolto sarà ricchissimo.

Cari amici del Toro, non dovete credere sempre a quello che sentite raccontare in giro, qualche volta si può parlare anche soltanto per dare aria alla bocca. Dovete imparare a distinguere gli amici veri da quelli falsi e opportunisti, altrimenti rischiate di restare semplicemente da soli.

Cari Gemelli, non sarà una giornata piacevole per voi quella di domani. Le stelle non vedono di buon’occhio l’arrivo della Luna in Scorpione che potrebbe provocare qualche danno in amore. Non che la vostra vita sentimentale viva momenti così felici di recente, ma avete imparato ad accettare i compromessi a gran fatica quindi non rovinate gli sforzi.

Cari amici del Cancro, la giornata di domani vi preparerà a un periodo complicato. Quando guardate al futuro vedete una strada incerta, sfocata, forse perché non avete ancora ben chiaro dove volete andare a parare. Forse dovreste ascoltare la voce di chi vi conosce e vi vuole bene, una parola amica può fare la differenza.

Cari amici del Leone, la giornata di domani sarà impegnativa perché dovrete avere a che fare con molte emozioni di cui non conoscevate l’esistenza. L’emotività talvolta è un dono, altre volte una condanna, quindi fate attenzione ed evitate il contatto diretto con chi vi rende troppo vulnerabile.

Cari amici della Vergine, la Luna in Scorpione favorisce nuovi incontri per voi, siete stufi di aspettare l’amore e volete andarvelo a cercare. Molto più audaci e sfrontati, domani affronterete il mondo con occhi diversi. Fate soltanto attenzione a non compiere il passo più lungo della gamba.

Cari Bilancia, guai in vista. Avete commesso qualche passo falso e siete stati beccati. Niente d’irreparabile, dovreste soltanto evitare in futuro di ricaderci. Mentre l’amore vi sorride, il lavoro vi pugnala alle spalle. Occhio a qualche collega dispettoso.

Cari Scorpione, la giornata di domani porterà sconforto nel vostro cuore. In genere siete d’animo forte, non vi lasciate piegare facilmente ma non sempre la corazza regge, qualche volta cade e dovete lasciarglielo fare perché a raccoglierla per voi sarà chi vi vuole bene.

Cari Sagittario, dovete smetterla di restare con le mani in mano aspettando che il successo arrivi da solo, dovete guadagnarvelo! E, per farlo, non basterà presentarvi tutti i giorni a lavoro ma dimostrare un po’ d’entusiasmo e di buona volontà.

Cari Capricorno, la giornata di domani vi farà tirare un sospiro di sollievo, potrete finalmente rilassare la testa, così affollata da cattivi pensieri ultimamente da non sapere più dove metterli. Dovreste stemperare il vostro pessimismo e tentare un nuovo approccio.

Cari Acquario, la giornata di domani sarà positiva per voi che amate le sfide. La carriera potrebbe finalmente decollare grazie a una nuova opportunità, ma attenzione: non gettatevi senza prima ragionare, c’è sempre bisogno di un piano d’attacco prima di lanciarsi nella mischia.

Cari Pesci, domani le stelle vi aiuteranno a realizzare un obiettivo, quello che rincorrevate da tanto o uno nuovo appena messo in cantiere. Tutto quello che dovete fare è liberare la testa da cattivi e futili presagi. Viaggiate a cuor leggero.

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

