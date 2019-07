Oroscopo Paolo Fox 5 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 5 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 5 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata un po’ confusionaria per il vostro segno, ma che in realtà vi darà grandi soddisfazioni. Bene in particolare il lavoro: ci sono grandi progetti in vista. Qualche tensione ancora in amore.

Attenti alla salute, nella giornata di oggi 5 luglio potreste avvertire un po’ di fastidi a livello fisico. Questo si ripercuote sul vostro carattere. Siete polemici e nervosi e ci vuole poco per farvi perdere la pazienza. Nel weekend le cose migliorano.

Amici dei Gemelli, una giornata davvero complicata per il vostro segno. Avete bisogno di maggiore tranquillità, che potete ottenere allontanandovi da tutti quegli aspetti e persone che vi rendono nervosi. Chi prova a mettervi il bastone fra le ruote, infatti, non manca.

Cari Cancro, i problemi sul lavoro non mancano nella giornata di oggi, ma voi mantenete la pazienza e tenete duro. Le cose infatti miglioreranno a breve, quando Venere entrerà nel vostro segno. Ottime novità quindi in amore.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede come uno dei segni fortunati del giorno. Avete infatti la Luna nel segno. Approfittatene. Non mancano però le tensioni in amore, ma le cose miglioreranno già dal weekend ormai imminente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, alcune questioni del passato si fanno ancora sentire e vi influenzano negativamente. Liberatevi da queste tensioni e guardate al futuro: solo così riuscirete a rasserenarvi. Inoltre dovete essere più ottimisti.

Amici della Bilancia, lo stress e la stanchezza in questo periodo si fanno sentire come non mai. Voi cercate di restare sereni evitando che questa tensione si riversi anche nei rapporti con il partner, finendo per essere inutilmente gelosi.

Cari Scorpione, non è certo la vostra giornata migliore. Siete stanchi e sottotono e questo si ripercuote anche nel modo in cui vi comportate con gli altri. La soluzione? Avere pazienza, già dal weekend infatti le cose migliorano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2019 | Sagittario

Le stelle vi invitano a sfruttare questa giornata per parlare chiaro, senza rimandare ulteriormente. Forse vi portate degli strascichi a livello sentimentale, e questo vi causa qualche fastidio anche a livello fisico.

Amici del Capricorno, questo 5 luglio 2019 vi vede particolarmente sottotono dal punto di vista sentimentale. Se ci sono conti in sospeso con il passato, è il momento di voltare pagina. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti per il resto dell’anno.

Cari Acquario, dovete fare molta attenzione nella giornata di oggi secondo l’oroscopo Fox alle questioni economiche e finanziarie. Non spendete oltre le vostre possibilità. Volete un po’ cambiare vita ed evadere dalla solita routine. Bene il weekend.

Una giornata davvero positiva per il vostro segno, in cui potrete recuperare sia dal punto di vista professionale che sentimentale, ritrovando quell’equilibrio che ultimamente era mancato. Siate più ottimisti.

