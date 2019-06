Sea Watch news | Sea Watch ultim’ora | Ultimi aggiornamenti

Sea Watch news | La nave Sea Watch è ancora ferma all’imbocco del porto di Lampedusa. Due migranti sono stati fatti scendere per un’urgenza medica, nella tarda serata di giovedì 27 giugno. Si tratta di un adulto e un minore.

La situazione a bordo è tesa e i migranti, in mare dal 12 giugno scorso, sono stremati. La nave, che ha vagato per il Mediterraneo per due settimane, ha forzato il blocco nella giornata del 26 giugno, dopo la decisione della capitana, Carola Rackete.

🔴Un uomo è stato evacuato d’urgenza dalla @guardiacostiera. Condotto in porto anche un minore che viaggiava insieme a lui. Intanto alla nave è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo.

Un giorno di visite, interviste e aspettative e niente. pic.twitter.com/EaFxpOSfH0 — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 27, 2019

Matteo Salvini ha ribadito che l’unica condizione per concedere lo sbarco è arrestare l’equipaggio e ricollocare i migranti in Europa.

Nella tarda mattinata di venerdì 28 giugno, il premier Conte ha fatto sapere che ci sono alcuni paesi disponibili alla procedura di redistribuzione dei migranti: “Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”, ha detto il presidente del Consiglio incontrando i giornalisti a margine del G20 di Osaka, sottolineando che è stata attivata, a livello europeo, la procedura di redistribuzione.

A margine del G20 a Osaka, vi è stato un lungo colloquio tra il premier Giuseppe Conte e il collega olandese Mark Rutte, sulla Sea Watch. La nave della Ong batte bandiera olandese. Il Governo italiano ha già compiuto un passo formale nei giorni scorsi con l’Ambasciatore all’Aja e punta a verificare eventuali omissioni da parte dei Paesi Bassi.

