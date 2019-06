Tommaso Paradiso: “Salvini? Predica baci e abbracci e poi fa il bullo sui social”

tommaso paradiso salvini bullo social – Tommaso Paradiso, il frontman dei Thegiornalisti, il gruppo del momento, tira le somme sull’ultimo anno di tour in giro per l’Italia. E il bilancio è positivo, come sembrano suggerire il pienone ai concerti e il numero dei biglietti staccati al botteghino. In un’intervista al quotidiano La Stampa, il cantante parla di musica e delle trasformazioni che hanno cambiato l’immagine del gruppo, passato da essere considerato hindi a mainstream.

E non nasconde i commenti (polemici) nei confronti dell’attuale governo. “Sono preoccupato che in un momento di crisi si alzino i toni, perché come insegna Aristotele in ogni uomo c’è una metà razionale e una bestiale. Non vorrei ritrovarmi con la caccia all’uomo per strada”, racconta Paradiso che prima della carriera musicale si è laureato in filosofia.

“Non puoi predicare bacioni e abbracci come Salvini e poi sui social fai bullizzare tutti. La colpa della situazione attuale è anche di chi, come la sinistra, non ha saputo cogliere certi momenti storici”, aggiunge.