Migranti: Sea Watch 3 pronta a forzare il blocco e ad entrare a Lampedusa

La Sea Watch 3, l’imbarcazione con 42 migranti a bordo che dal 12 giugno si trova fuori delle acque italiane, è pronta a forzare il blocco italiano e ad entrare a Lampedusa.

Dopo la decisione della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo di respingere il ricorso presentato da alcuni dei migranti a bordo dell’imbarcazione al fine di sbarcare subito in Italia, la capitana della Sea Watch 3 sarebbe intenzionata a forzare il blocco e ad entrare in acque italiane.

Sea Watch, la Corte europea dà ragione a Salvini. E si aggiunge così alla lista degli ignavi

La comandante Carola Rackete (qui il suo profilo) d’altronde aveva già preannunciato in un’intervista a la Repubblica la sua intenzione di arrivare in Italia una volta appreso il responso della Corte di Strasburgo.

“Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell’uomo – aveva dichiarato Carola – Poi non avrò altra scelta che sbarcare a Lampedusa”.

Se dovesse forzare il blocco, la capitana rischierebbe l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a una multa e alla confisca dell’imbarcazione.

Rischi di cui Carola è ovviamente consapevole, ma che starebbe per ignorare perché, così come dichiarato nell’intervista: “Io sono responsabile delle 42 persone che ho recuperato in mare e che non ce la fanno più”.

Intanto sul profilo Twitter della ong, gli utenti sono stati invitati a donare soldi al fondo per l’assistenza legale di Sea Watch al fine di “aiutare Carola a difendere i diritti umani”.

Una ulteriore conferma delle intenzioni della capitana, la cui decisione definitiva è attesa nel giro di poche ore.

A bordo dell’imbarcazione vi sono 42 migranti, tra cui tre minorenni di 11, 16 e 17 anni, alcuni dei quali nella giornata di martedì 25 giugno avevano lanciato un appello, pubblicato sul profilo Facebook della Sea Watch.

I migranti, inoltre, secondo quanto dichiarato dalla ong sono stati informati della decisione della Corte di Strasburgo.

Secondo il profilo social della Sea Watch, le persone a bordo si sentono “abbandonati”.

L’intervista della capitana Carola Rackete era stata commentata anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva dichiarato l’indisponibilità dell’Italia ad accogliere l’imbarcazione: “Per me la Sea Watch 3 rimanere in mare fino a Natale o Capodanno, ma in Italia non arriva”.