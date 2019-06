Giulia De Lellis Iannone Belen – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata con Andrea Damante, il fidanzato con il quale ha avuto una lunga relazione nata all’interno del programma di Maria De Filippi.

Ora la 23enne di Ostia ha un nuovo amore. Dopo l’esperienza al reality Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis si è lasciata infatti con Damante per fidanzarsi con Andrea Iannone, il pilota di Moto Gp.

Il dj veronese ha dichiarato di essere stato lasciato. “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare… Mi ha lasciato lei. C’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe”.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone ora si trovano in vacanza insieme, complici e innamorati. Iannone torna alla ribalta sulle principali riviste di gossip, solo qualche anno fa lo ricordiamo per la storia con Belen Rodriguez finita dopo due anni. La showgirl argentina adesso è tornata insieme al marito Stefano De Martino e Iannone si è invece consolato con Giulia De Lellis.

Ma la conoscenza tra l’ex corteggiatrice e il pilota pare non sia nata solo ora, è infatti spuntato un commento sotto una vecchia foto Instagram di Belen Rodriguez insieme ad Andrea Iannone.

L’influencer romana, finita qualche giorno fa anche nelle stories di Chiara Ferragni, avrebbe commentato qualche anno fa la foto della coppia con un emoticon che rappresenta l’arcobaleno. Non è chiaro che cosa potrebbe significare, ma i follower sono impazziti. Forse era solo un modo per esprimere il suo consenso alla coppia.

Intanto l’ex della De Lellis ha commentato: “Cosa devo dire di Giulia e Iannone? Spero che stiano bene. Se ci sono rimasto male? No, mi auguro che stiano davvero bene”.

