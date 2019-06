Terremoto oggi Indonesia 24 giugno | Magnitudo | Epicentro

Terremoto oggi Indonesia 24 giugno – Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia alle 11:53 ora locale, le 4:53 in Italia.

La scossa, di magnitudo 7.1, è stata registrata in mare, al largo dell’arcipelago indonesiano della Molucche.

Secondo quanto riferito dal servizio geologico statunitense Usgs e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 chilometri di profondità ed epicentro 290 chilometri a nordovest del villaggio di Saumlaki.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, mentre non è stata diramata un’allerta tsunami.

Intanto alcuni edifici al centro di Darwin, nel nord dell’Australia, sono stati evacuati a scopo precauzionale in seguito alla scossa.

Secondo quanto riportato dai media internazionali, infatti, diversi abitanti della città australiana hanno raccontato di aver visto gli edifici oscillare e gli oggetti all’interno delle abitazioni tremare in maniera violenta.

Tuttavia anche in Australia non vi sono al momento notizie di danni o feriti e anche per il Paese australiano non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

La notizia della scossa in Indonesia arriva solamente a poche ore del sisma di magnitudo 3.6, fortunatamente senza danni, che si è avvertito a Roma nella serata di domenica 23 giugno.