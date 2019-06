Lady Diana Camilla nomignolo

Quella di Diana e Carlo è stata una storia d’amore tanto intensa quanto dolorosa. Gioia e sofferenza si sono mischiati nel tempo e la loro relazione si è sbriciolata sotto i colpi sordi di un amore finito e dei tradimenti.

Il principe Carlo ha portato avanti la sua storia clandestina con Camilla per molto tempo. Addirittura sembra che il rapporto tra i due fosse cominciato prima che Carlo e Diana si sposassero. Una relazione, quella con Camilla, che non era mai stata vista di buon occhio dalla famiglia reale.

Lady Diana Camilla nomignolo | Il lungo tradimento

Il matrimonio con Diana era ciò che serviva per mettere a tacere le voci sul conto di Carlo e Camilla. Ma le nozze non sono bastate a fermare quella storia. E così a un certo punto Lady Diana si è resa conto che qualcosa non andasse. È stato lo stesso Carlo a confessare alla moglie dell’esistenza di un’altra donna.

Camilla Parker Bowles è diventata in quel momento il nemico numero uno della principessa del popolo. Diana, alla quale di certo non mancava il carattere, ha da subito affibbiato a quella donna un nomignolo piuttosto cattivo, ma che rispecchiava i sentimenti della principessa allora.

Lady Diana Camilla nomignolo | Il nomignolo

Per Lady Diana Camilla era il “Rottweiler”. Il nome deriva dalla razza di cane che, a prima vista, potrebbe sembrare particolarmente minaccioso. A spiegare perché Diana pensò a quel nomignolo per la sua eterna rivale è Simone Simmons, una delle amiche più strette di Lady D.

“Il soprannome di ‘Rottweiler le fu dato perché assomiglia a un cane e perché, una volta affondati i denti dentro qualcuno, non lo avrebbe mai lasciato andare”, ha rivelato Simone Simmons.

Ma come Diana aveva un nomignolo per la sua rivale, così questa ne aveva uno per lei e, se possibile, era ancora più crudele. Camilla Parker Bowles chiamava Diana “mucca pazza”. Sicuramente poco lusinghiero.

