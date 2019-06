Pamela Prati Uomini e Donne

Pamela Prati a Uomini e Donne. È questa l’indiscrezione che circola sulle principali testate di gossip italiane. Infatti la Prati, dopo aver fatto parlare di sé in merito alla vicenda di Mark Caltagirone, sarebbe pronta a rimettersi in gioco e a trovare l’amore (questa volta in carne ed ossa?) davanti alle telecamere del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne come tronista per la categoria over.

Per il momento sono solo delle voci senza una conferma ufficiale da parte della Prati e dalla produzione del programma, ma nell’attesa i riflettori e i rumors non accennano a spegnersi.

Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un gran colpo della prossima stagione televisiva targata Maria De Filippi: la soubrette sarda, nella sua ultima intervista, aveva dichiarato infatti di essere ancora innamorata del suo fidanzato fantasma e di averci creduto proprio perché cercava disperatamente un compagno di vita.

Quale migliore presupposto per approdare ad Uomini e Donne? Gli elementi per una storia che possa tenere incollati i telespettatori ci sono tutti.

Pamela Prati Uomini e Donne| In vacanza con Valeria Marini

Eppure, in attesa di ulteriori sviluppi, la showgirl si è concessa una vacanza insieme all’amica di sempre Valeria Marini.

Sembra che il polverone sollevato dalla storia di Mark Caltagirone abbia stressato non poco la Prati, che cerca di andare oltre e sdrammatizzare ciò che è accaduto nelle ultime ospitate a Live-Non è la D’Urso, con le rivelazioni delle ex-agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Matrimonio Prati, l’agente di Pamela svela la verità: “Mark Caltagirone non esiste”

Complice la Marini, l’ex stella del Bagaglino ha scelto la via della leggerezza per scrollarsi tutto di dosso, come dimostrano le storie postate su Instagram.

Sul social, inoltre, la Prati ha iniziato a informare i suoi follower del processo di “rinascita” che sta portando avanti.

Una citazione di Anna Magnani e una foto emblematica sembrano voler comunicare la voglia di andare avanti e utilizzare questi giorni di relax per ritrovare se stessa, prima delle prossime apparizioni pubbliche e, forse, anche della sua partecipazione al programma cult di Maria De Filippi.

Ma se l’estate riuscirà a scoppiare la bolla di Mark Caltagirone, però, è ancora tutto da vedere. Nel frattempo, si attendono conferme su questa chiacchierata partecipazione.

“Mark Caltagirone siamo noi”: tutta la verità sul Prati-gate, dai cachet ai profili fake

Pamela Prati sempre più sola? La molla anche l’avvocato Della Rocca. Che chiede il conto alla showgirl…

Live Non è la d’Urso: salta l’intervista a Pamela Prati: “È molto provata”