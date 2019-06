L’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è finito da mesi. Archiviato il matrimonio con l’ex velina, il centrocampista è stato avvistato in compagnia della cantante Shirin David ad aprile. E ora anche l’ex velina sembra avere trovato una nuova fiamma.

Melissa Satta è stata sorpresa con Tommy Chiabra, l’imprenditore di lusso ed ex fidanzato di Fiammetta Cicogna. Le foto pubblicate dal settimanale Chi, mostrano la Satta che cammina insieme al nuovo compagno.

Si era già intuito un feeling tra i due da alcuni post pubblicati su Instagram. La Satta aveva infatti pubblicato tempo fa una veduta aerea dall’elicottero. Ed è anche apparsa nelle stories di Tommy Chiabra.

Un altro indizio è lo stesso albergo in cui i due hanno alloggiato durante il Pitti di Firenze. La relazione non è stata ancora confermata, ma i segnali che ci sia qualcosa nell’aria sono molti.

Per Melissa Satta la fine del matrimonio con Boateng non è stata semplice, l’ex velina aveva infatti raccontato: “Con Boateng è finita. Non è mai bello quando una storia d’amore finisce, ma posso dire che oggi siamo in serenità”.

“In questo momento non ho voglia di innamorarmi di nuovo – continua la modella – è già un bel passo avanti aver sistemato le cose con lui. Insieme abbiamo messo al mondo il gol più bello: nostro figlio”.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono sposati nel 2016 a Porto Cervo, in Sardegna. I due hanno avuto anche un figlio, Maddox nato a Düsseldorf il 15 aprile.

