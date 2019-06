Di Maio balla scatenato con la fidanzata sulle note dei TheGiornalisti | Video

Di Maio Virginia Saba ballano – Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba ballano in Costa Smeralda sulle note dei TheGiornalisti. Il video, girato con uno smartphone, è diventato in poche ore virale.

Il vicepremier M5S, nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, abbraccia la compagna e si muove lentamente, mentre Virginia [chi è] è scatenata nelle danze.

Sui social qualcuno ha ironizzato sulle qualità da ballerino del leader M5S facendo leva sul gioco di parole “movimento” / “Movimento Cinque Stelle”.

Il filmato risale allo scorso weekend, quando Di Maio si è concesso alcune ore di relax in Sardegna, proprio mentre in molti Comuni dell’isola si votava per le elezioni comunali.

Il capo politico del M5S, in particolare, si trovava con la fidanzata in un locale Poltu Quatu. Di Maio e Saba stanno insieme da marzo. In alcune interviste la ragazza ha confessato che le piacerebbe avere un figlio con Luigi.

“Diventare padre? Lo spero col cuore, ma momento sto lavorando sulla procedura di infrazione, ho problemi diversi”, ha commentato Di Maio in una recente intervista radiofonica.

“Diventare padre? Lo spero con tutto il cuore”: Luigi Di Maio pensa al futuro con Virginia

La fidanzata di Di Maio Virginia Saba: “Vorrei diventare mamma, Luigi dice che sarebbe bellissimo”

Chi è Virginia Saba, la nuova fidanzata di Luigi Di Maio