Ascolti tv ieri sera 13 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo 11 | All Together Now | La trattativa | Il diario di Anna

ASCOLTI TV 13 GIUGNO 2019 – GIOVEDÌ – Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv. Questa mattina c’è una discreta attesa in vista della pubblicazione dei dati Auditel relativi a ieri sera, giovedì 13 giugno 2019.

La serata televisiva di ieri infatti offriva diversi spunti di riflessione, in un periodo in cui ormai i palinsesti Rai e Mediaset vanno a svuotarsi dei contenuti più interessanti e innovativi. Succede così che, mentre Canale 5 continua a mandare il suo show musicale del giovedì sera, All Together Now, Rai 1 decida di fare concorrenza non con un programma nuovo, ma con delle repliche di alcune trasmissioni dal successo assicurato.

Ieri sera, infatti, sulla prima rete pubblica andavano in onda le repliche di Don Matteo 11. Sarà stata una scelta azzeccata quella dei vertici di viale Mazzini? E gli altri canali? Su Rai 2, ad esempio, andava in onda il film La trattativa, mentre Italia 1 lanciava la pellicola 47 Ronin. Su Rai 3, invece, spazio all’approfondimento con uno speciale di Corrado Augias sul Diario di Anna Frank. Ecco come sono andati gli ascolti tv.

Ascolti tv | 13 giugno 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, la vittoria è andata – seppur di misura – a Canale 5 con la semifinale di All Together Now. Il programma musicale, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax, ha ottenuto infatti 2.580.000 ascolti, con uno share del 16,3 per cento.

Numeri di certo non esaltanti, ma che certificano una crescita del programma, che solo una settimana fa si fermava a 2.245.000 spettatori. Mediaset e Michelle Hunziker, dunque, alla vigilia della finalissima di All Together Now possono comunque essere soddisfatti.

Su Rai 1, i due episodi in replica di Don Matteo 11 hanno catturato l’attenzione di 2.433.000 spettatori, con uno share del 13,4 per cento. Un dato che sottolinea come, forse, la politica delle repliche in prima serata sul canale più importante della tv pubblica non sia proprio così apprezzata dal pubblico.

Su Rai 2, il film-evento La trattativa ha interessato 1.088.000 persone (5,5 per cento), mentre su Italia 1 la pellicola 47 Ronin ha ottenuto 1.004.000 ascolti (5,2 per cento).

Bene, su Rai 3, Il diario di Anna con Corrado Augias, visto da 1.174.000 telespettatori, con uno share del 6 per cento. Su Rete 4, invece, il programma Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio deve accontentarsi di 843.000 ascolti (5,3 per cento).

Su La 7 Piazzapulita ha ottenuto 931.000 ascolti (6 per cento), mentre sul Nove la partita di pallavolo femminile (Nations League) tra Italia e Russia si è fermata a 435.000 spettatori (2,2 per cento).

Fanalino di coda Tv 8, con il film 2012, che è stato seguito da 382.000 persone (2,3 per cento).

Ascolti tv | 13 giugno 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia access prime time vince ancora una volta Paperissima Sprint, su Canale 5, che è stato visto da 3.259.000 persone (16,6 per cento di share). Su Rai 1, invece, Techetechetè ha registrato 2.732.000 spettatori, con uno share del 14,1 per cento.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.639.000 spettatori, toccando uno share dell’8,5 per cento. Su Rete 4, invece, Stasera Italia si è fermato a 883.000 spettatori (4,8 per cento).

Su Rai 3, Un Posto al Sole è stato visto da 1.557.000 persone (8 per cento), mentre su Rai 2 Tg2 Post è arrivato a 1.056.000 ascolti (5,3 per cento). Su Tv 8 infine 4 Ristoranti ha interessato 473.000 persone (2,5 per cento).