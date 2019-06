Irina Shayk pubblica foto hot su Instagram e l’ex di Lady Gaga le mette il like

L’uragano che si è abbattuto sul trio Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk continua a imperversare sullo star system. Così l’effetto soap opera è assicurato.

Dopo le ultime indiscrezioni sui motivi della rottura tra la top model russa e il bel attore statunitense e il coinvolgimento di Lady Gaga, si aggiunge un nuovo personaggio e un nuovo tassello alla storia che ha sempre più i contorni di un appassionante drama: Christian Carino, l’ex della cantante di Joanne e Shallow.

Sembra che il manager di origine italiana si sia lasciato scappare (o no?) un like su Instagram. Diretto a chi? Ebbene sì, proprio a lei, la “rivale” di Lady Gaga, Irina Shayk.

I followers più attenti non hanno perso tempo a notarlo e, grazie ad un tweet, il magazine Pop Crave non ha lasciato spazi a dubbi: in una delle ultime foto sexy postate della Shayk, c’è proprio il nome di Christian Carino che spicca in bella vista.

Christian Carino: il manager italiano ex fidanzato di Lady Gaga

Carino, ex fidanzato di Lady Gaga, sembra non aver preso al meglio la rottura con la pop-star.

Infatti i due, dopo quasi tre anni di relazione, erano sul punto di sposarsi in una cerimonia da sogno in quel di Venezia, ma poco prima della chiacchierata esibizione della cantante insieme a Bradley Cooper durante gli Oscar 2019, sembra che le cose tra i due siano irrimediabilmente cambiate.

In un post apparso sul suo profilo Instagram, Christian Carino ha, oltretutto, ringraziato l’amico Johnny Deep per averlo aiutato a superare i momenti bui della separazione da Lady Gaga.

Irina Shayk e la fuga in Islanda post rottura

Anche Irina Shayk è reduce da una recente rottura clamorosa: quella con Bradley Cooper.

Una convivenza durata quattro anni e una figlia di due. Questo è il bilancio della sua relazione appena finita con uno dei sex symbol di Hollywood.

Eppure la bellissima top model russa non sembra essersi chiusa in casa a piangere: dopo aver fatto le valigie in fretta e furia è partita alla volta dell’Islanda per staccare la spina.

Orfana, viveva con 40 euro a settimana: Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto

Ex solidali o qualcosa di più?

Se “il nemico del mio nemico è mio amico”, allora i due potrebbero aver sviluppato una sorta di comunione di intenti. Infatti, molti fan della vicenda, credono che il like sia attribuibile ad un gesto di solidarietà tra ex. Carino quindi sembrerebbe essere scagionato dal movente vendicativo da uomo geloso.

Tuttavia questa storia ci ha abituati a sempre nuovi colpi di scena e sempre non scontati. Magari chissà, a fare la prossima mossa sarà proprio la coppia che sta facendo battere il cuore a milioni di fan sparsi per tutto il pianeta.

Bradley, Gaga, aspettiamo solo voi.

Lady Gaga rompe il silenzio: “Ecco perché con Christian Carino è finita”

Lady Gaga annulla il matrimonio con Carino: c’entra Bradley Cooper

Irina Shayk ha smesso di seguire Lady Gaga su Instagram

C’è una donna tra Bradley Cooper e Irina Shayk (ma non è Lady Gaga)