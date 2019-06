“Ripensare le periferie romane attraverso i sogni dei loro giovani abitanti, non più spettatori passivi ma attori capaci di ideare un mondo migliore e possibile”. È questa l’idea dietro Under 18 – Storie di sogni periferici, il documentario, diretto da Carlo Lagreca, che sarà proiettato gratuitamente a Roma domenica 16 giugno alle ore 18.00 nella Sala Cinema del Macro Asilo, in via Nizza 138.

Da Vigne Nuove a Torpignattara, dall’Alessandrino al Tufello, d San Basilio a Centocelle e Corviale, il progetto porta lo spettatore alla scoperta di alcuni dei quartieri periferici più noti di Roma.

“Territori che spesso trovano posto sui giornali solo attraverso tristi fatti di cronaca, ma che invece possono essere raccontati usando un linguaggio diverso”, si legge nel comunicato stampa.

Il “linguaggio diverso” di cui si parla è quello dei giovani abitanti di questi quartieri, dei loro sogni di adolescenti, ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, che vivono questi spazi di confine.

Il documentario, prodotto da Amaro Produzioni, è stato realizzato con il contributo di organizzazioni, associazioni e centri di aggregazione che lavorano sul territorio.

Una parte del progetto è dedicata a un laboratorio teatrale pensato per questi giovani sognatori e realizzato con 40 di loro, così da fornirgli uno strumento per raccontarsi.

“Alla fine del laboratorio teatrale, i ragazzi coinvolti hanno provato a mettere su carta i vari modi possibili per correre più forte dei problemi che vivono nella loro quotidianità, hanno immaginato di dare forma ai propri sogni tramutandoli negli articoli di una nuova Costituzione che non sostituisca in alcun modo quella esistente ma, anzi, che la integri”, si legge ancora nel comunicato.

“C’è molto da imparare nelle frasi di questi giovani cittadini, c’è una speranza genuina ma non ingenua, una speranza colma di consapevolezza circa le difficoltà del vivere l’oggi e del pensare un domani. C’è molto da imparare dunque: basterebbe sedersi, stare in silenzio e ascoltarli”.

Qui il trailer di Under 18 – Storie di sogni periferici:

