Migranti: Sea Watch soccorre 52 migranti al largo della Libia

Migranti Sea watch soccorre migranti Libia – Dopo essere tornata in mare lo scorso 9 giugno, la nave Sea Watch nella giornata di mercoledì 12 giugno ha salvato 52 migranti, che si trovavano a bordo di un gommone al largo della Libia.

Ad annunciarlo è stata la stessa ong attraverso il proprio profilo Twitter.

“Questa mattina – si legge sul tweet – l’aereo di ricognizione Colibri aveva avvistato l’imbarcazione, informando le autorità competenti e la nave. Giunti sulla scena, priva di alcun assetto di soccorso, abbiamo proceduto al salvataggio come il diritto internazionale impone. I naufraghi sono ora a bordo della Sea Watch”.

Il recupero è avvenuto a circa 47 miglia dalla costa di Zawiya.

Nel frattempo, la Guardia costiera libica ha fatto sapere attraverso una nota di aver intercettato un’imbarcazione con almeno 60 migranti a nord-ovest dalla città di Al-Khoms.

La Sea Watch era tornata in mare lo scorso 9 giugno, dopo il dissequestro da parte della Procura di Agrigento.

La ong, infatti, era stato al centro dei fatti di cronaca lo scorso 15 maggio quando l’imbarcazione Sea Watch 3 aveva soccorso 65 migranti in difficoltà al largo della Libia.

Nonostante il divieto del ministro dell’Interno Matteo Salvini a entrare in acque italiane, la nave, il 19 maggio, era arrivata nel porto di Lampedusa, dove era stata sequestrata dalla Procura di Agrigento.

Il 1 giugno la nave è stata dissequestrata così come confermato anche dalla portavoce della Ong Giorgia Linardi.

La notizia del salvataggio dei migranti al largo della Libia arriva all’indomani della tragedia di martedì 11 giugno, in cui 7 persone sono morte nel naufragio al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia e nello stesso giorno in cui Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere hanno denunciato la morte in un anno di oltre 1000 persone dopo la decisione del Governo italiano di chiudere i porti.