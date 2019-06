Cinema all’aperto: tutti gli appuntamenti in Italia durante l’estate

Cinema all’aperto 2019

Con l’arrivo dell’estate aumenta la voglia di passare la serata sotto le stelle e magari in compagnia di un bel film. Puntuali come ogni anno allora arrivano in tutta Italia gli appuntamenti e le date con il cinema all’aperto.

Scopriamo dove e quali sono i film in calendario.

Cinema all’aperto 2019 | Milano

Il cinema all’aperto di AriAnteo torna anche quest’anno nel Chiostro dell’Incoronata a Milano: dal primo luglio al 31 agosto 2019 sono in programma due mesi fitti di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

MILANO | BIGLIETTI

I biglietti per assistere alle proiezioni di AriAnteo Incoronata 2019 hanno i seguenti prezzi: intero 7,50 euro; ridotto 5,50 euro (da lunedì a venerdì over 65; lunedì e martedì con tessera Agis); ridotto 4,50 euro per Amici del Cinema; abbonamento a 10 spettacoli 39 euro. In caso di pioggia i film in programmazione vengono proposti alle 21.50 al chiuso presso Anteo Palazzo del Cinema.

Per info 02 6597732.

Cinema all’aperto 2019 | Cinema in spiaggia

Idroscalo (via Circonvallazione Est 19, Segrate).

Cinema all’aperto 2019 | Ogni venerdì, sabato e domenica dal 31 maggio al 28 luglio 2019, la rassegna Cinema in Spiaggia – una delle novità dell’estate 2019 targate Cinema Bianchini insieme a Cinema Drive In – permette di assistere alla proiezione di un film comodamente seduti su sedie a sdraio: la programmazione prevede tanti classici del cinema italiano, da Alberto Sordi a Carlo Verdone, da Totò a Leonardo Pieraccioni, dai fratelli Vanzina a Paolo Virzì.

I biglietti per le proiezioni del Cinema in Spiaggia all’Idroscalo costano 10 euro a persona (comprensivi di accesso alla spiaggia e film). La prenotazione è obbligatoria sul sito di Cinema Bianchini. In caso di pioggia le proiezioni vengono annullate (e chi si è già prenotato viene avvisato per tempo via email).

Di seguito la programmazione completa di Cinema Bianchini in Spiaggia all’Idroscalo.

Venerdì 31 maggio 2019 – Totò Peppino e la dolce vita di Sergio Corbucci

Sabato 1 giugno 2019 – Viaggi di nozze di Carlo Verdone

Domenica 2 giugno 2019 – Delitto in formula uno di Bruno Corbucci

Venerdì 7 giugno 2019 – Fantozzi di Paolo Villaggio

Sabato 8 giugno 2019 – Delitto al ristorante cinese di Bruno Corbucci

Domenica 9 giugno 2019 – La casa stregata di Bruno Corbucci

Venerdì 14 giugno 2019 – Il ciclone di Leonardo Pieraccioni

Sabato 15 giugno 2019 – Il commissario di ferro di Stelvio Massi

Domenica 16 giugno 2019 – Le avventure del Barone di Munchausen di Terry Gilliam

Venerdì 21 giugno 2019 – Tutta colpa del Paradiso di Francesco Nuti

Sabato 22 giugno 2019 – Abbronzatissimi di Bruno Gaburro

Domenica 23 giugno 2019 – Borotalco di Carlo Verdone (edizione restaurata)

Venerdì 28 giugno 2019 – La banda del trucido di Stelvio Massi

Sabato 29 giugno 2019 – Ferie d’agosto di Paolo Virzì

Domenica 30 giugno 2019 – Il cittadino si ribella di Enzo G. Castellari

Cinema all’aperto 2019 | Cinema ritrovato

Dal 22 al 30 giugno 2019, torna l’appuntamento in Piazza Maggiore con proiezioni e retrospettive. Tra i film in calendario: Los olvidados (I figli della violenza, 1950) di Luis Buñuel • Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica • Le Plaisir (Il piacere, 1952) di Max Ophüls • Easy Rider (1969) di Dennis Hopper • Roma (1972) di Federico Fellini • Apocalypse Now – Final Cut (1979-2019) di Francis Ford Coppola • The Piano (Lezioni di piano, 1993) di Jane Campion.

Ben 500 film in 9 giorni, da mattina a notte fonda, 6 sale cinematografiche, le proiezioni all’aperto in Piazza Maggiore.

Cinema all’aperto 2019 | Eduardo De Filippo

Tra gli eventi imperdibili del calendario di quest’anno: l’omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 35 anni dalla scomparsa; il ritratto di un’icona del cinema mondiale come Jean Gabin; i nuovi fiammanti restauri, da quello di «Lezioni di piano», presentato dalla regista Jane Campion, a quello di «Easy Rider», presentato da uno dei protagonisti del film, Peter Fonda; i cine-concerti in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale ad accompagnare «Il circo» di Charlie Chaplin e «Il cameraman» di Buster Keaton

Cinema all’aperto 2019 | Future Film Kids

Il Future Film Kids Festival avrà luogo dal 31 maggio al 2 giugno nei nuovi spazi di DAS (Via del Porto, 11/2), dove si terranno proiezioni, laboratori e giochi a tema cinema incentrati su “Il viaggio”, argomento principale di questa prima edizione.

Cinema all’aperto 2019 | Biografilm Festival

Dal 7 al 17 giugno troverà spazio invece il Biografilm Festival, la rassegna dedicata al cinema biografico, che giunta alla 15esima edizione continua a crescere e a presentare programmi sempre più ricchi.

Cinema all’aperto 2019 | Firenze

Il cinema Odeon di Firenze lancia il suo programma per l’estate 2019 tra pellicole d’autore, blockbuster e documentari, tutti in lingua originale con sottotitolo in italiano, oltre a eventi, anteprime e incontri con registi.

Anche lo storico cinema in piazza Strozzi, uno dei più antichi di Firenze, aderisce al progetto Moviement, che vuole tentare un piccolo “miracolo italiano”: riportare sulle poltroncine gli spettatori durante i mesi estivi, come già succede a livello internazionale.

Il programma in “versione summer” dell’Odeon durerà fino al 21 di luglio.

Cinema all’aperto 2019 | Film | Programmazione

Sul grande schermo arrivano i film più attesi dell’anno come Rocketman, il biopic su Elton John presentato al Festival di Cannes, e l’anteprima nazionale di Nureyev: The White Crow, il lavoro di Ralph Fiennes dedicato al ballerino più celebre del Ventesimo secolo. Nell’estate del cinema Odeon non mancheranno i blockbuster, da X-Men: Dark Phoenix a Spiderman: Far From Home in cui un giovane Uomo Ragno è alle prese con una vacanza in Europa.

Tra gli eventi speciali in sala arriverà la produzione indipendente Il vegetariano, che sta girando l’Italia riscuotendo un buon successo (1-3 giugno): il film di Roberto San Pietro, girato tra il Gange e il Po, racconta la storia di un giovane immigrato indiano figlio di un bramino.

L’11 giugno la proiezione di Amaranto, documentario premiato al RIFF – Rome Independent Film Festival, ispirato dalle migliaia di persone che si impegnano a fare la differenza, con piccoli e grandi gesti quotidiani, mentre il 20 giugno va in scena l’evento di chiusura del ciclo “One World University: incontri tra Oriente e Occidente” con la conferenza “I mille volti del Pantheon Indù” insieme agli studiosi Diego Manzi e Marcello Meli.

FIRENZE

Confermate l’Arena di Marte al Mandela, il Nuovo cinema Puccini Garden alla Manifattura, Cannes Odeon, il Film corti festival in piazza delle Murate e Apriti cinema nel piazzale degli Uffizi.

Per la Manifattura è stato pensato un cineforum visibile sul suo tetto. Tra le novità in piazza delle Murate invece le immagini in bianco e nero saranno accompagnate da un’orchestra che suonerà dal vivo per “La scatola magica film“.

Nelle periferie il “Cinema Tascabile” porterà le pellicole in tutti i quartieri di Firenze. Ma il cinema sarà il protagonista anche dell’Estate fiesolana: infatti dal 3 al 18 agosto nel bellissimo teatro romano sarà proiettata una rassegna a cura dell’Istituto Stensen.

Arena di Marte

La stagione estiva per il Mandela Forum è la stagione del cinema di qualità. Nelle sue due arene cinematografiche all’aperto il Mandela Forum ripropone una selezione delle migliori proposte cinematografiche dell’anno, non trascurando tuttavia incursioni nella storia del cinema.

FilmCorti festival

Il sesto Firenze FilmCorti Festival avrà luogo a Le Murate Progetti Arte Contemporanea in Piazza de Le Murate a Firenze. Primo appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno con i film corti in concorso e le opere prime. L’ingresso sarà a pagamento.

Estate Fiesolana

Dopo il ricco programma di teatro e musica il teatro Romano di Fiesole sarà la sala cinematografica per una rassegna curata dall’Istituto Stensen dal 3 al 18 agosto. L’ingresso sarà a pagamento

Cinema all’aperto 2019 | Napoli

Si chiama N’ato Cinema la rassegna di pellicole che si inaugura sabato primo di giugno con una serata a inviti e che prosegue poi tutte le settimane dal giovedì alla domenica fino al 28 luglio 2019.

Ci saranno film per tutti i gusti: di intrattenimento e per famiglie sullo schermo Uno. D’autore italiani e internazionali, invece, sullo schermo Due.

L’orario di inizio degli spettacoli è alle ore 21.00, con biglietto di ingresso a 4 euro (2 euro per le serate Arena Club).

