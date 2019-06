Previsioni meteo oggi | Che tempo farà? | Italia | Roma | Milano

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma facciamo un passo alla volta: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi:

ALLERTA METEO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE

Previsioni meteo oggi

Martedì 4 giugno 2019

Al Nord cielo sereno o velato. Qualche nube al centro, in particolare sul basso Lazio e lungo la dorsale appenninica. Meteo instabile al sud Italia. Temperature minime e massime in aumento.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Lunedì 3 giugno 2019

Cielo per lo più sereno sia al Nord sia al Centro Italia. Nuvole e pioggia invece al Sud. Miglioramenti attesi nel corso del tardo pomeriggio. Mari poco mossi. Venti deboli. Temperature stazionarie più o meno su tutto il Paese.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Domenica 2 giugno 2019

Qual è il tempo oggi domenica 2 giugno in Italia? Una domanda che tanti italiani si pongono, essendo un giorno di festa. Molti infatti hanno in programma scampagnate fuori porta. Al Nord sereno in quasi tutto il quadrante, con alcuni annuvolamenti nella parte centrale della giornata. Al centro addensamenti sul Lazio meridionale e l’Abruzzo, con rovesci o temporali sparsi.

Brutto tempo, soprattutto nella prima parte della giornata, al Sud.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Sabato 1 giugno 2019

Bella giornata di sole al Nord Italia. Al centro possibile qualche annuvolamento in particolare sulla dorsale appenninica. Cielo non proprio sereno anche al Sud, in particolare sulla Calabria dove – durante la mattinata – potrebbero aver luogo alcuni rovesci. Miglioramenti nel pomeriggio.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Venerdì 31 maggio 2019

Inizia finalmente il weekend e non sarà un fine settimana qualunque, visto che si avvicina la Festa della Repubblica del 2 giugno. Come sarà il meteo in Italia in questo venerdì? Dalle previsioni di oggi, sembra che ci sarà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche un po’ in tutta la penisola, dopo una settimana densa di piogge e temperature sballate per la stagione.

Al Nord, a parte qualche pioggia nelle zone alpine, si prevede bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro, invece, qualche annuvolamento nelle Marche, nel Lazio settentrionale e nella Sardegna, mentre al Sud e in Sicilia il tempo sarà in miglioramento costante, soprattutto nel pomeriggio.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Giovedì 30 maggio 2019

Dopo una settimana difficile dal punto di vista del meteo, nella giornata di oggi potrebbero arrivare buone notizie per gli amanti del bel tempo. La perturbazione dei giorni scorsi inizia ad allontanarsi dal nostro paese: rimangono alcuni annuvolamenti al Nord, in Emilia-Romagna, nelle Marche e sull’Abruzzo, ma per il resto il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Mercoledì 29 maggio 2019

Ancora nubi sull’Italia in questo mercoledì 29 maggio: al Nord sono previste precipitazioni in diversi settori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Al Centro invece si attendono piogge sparse nel Lazio e sulla Toscana, mentre al Sud il clima è leggermente diverso con poche nubi e temperature un po’ più alte, con qualche eccezione.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Martedì 28 maggio 2019

Quella di oggi sarà ancora un’altra giornata di fine maggio decisamente fuori dal comune per l’Italia, interessata da una serie di rovesci sparsi in tutta la penisola, in particolare al Nord, al Centro e in Sardegna. Al Sud e nelle isole invece la situazione tenderà a migliorare nel pomeriggio, con nubi che si diraderanno e temperature minime in aumento.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Lunedì 27 maggio 2019

Temporali sparsi in tutta Italia per questo ultimo lunedì di maggio. Dense nubi al Nord assumeranno carattere temporalesco in serata, mentre al centro e in Sardegna ci saranno piogge deboli durante la notte e la prima mattinata, per poi migliorare in tarda serata. Precipitazioni diffuse al Sud e in Sicilia.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Previsioni meteo oggi | Domenica 26 maggio 2019

Previsti rovesci o temporali al nord. Al centro molte nubi compatte con piogge e rovesci diffusi su tutte le regioni. Al sud cielo molto nuvoloso o coperto: precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Sabato 25 maggio 2019

Al nord Italia prevista nuvolosità irregolare a tratti compatta con precipitazioni diffuse. Al centro nuvoloso con alcuni temporali. Al sud durante il mattino estesa nuvolosità medio alta sulla Sicilia: piogge e rovesci. Estese e spesse velature sul resto del Sud Italia.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Venerdì 24 maggio 2019

Nuvoloso al nord Italia, bello al centro, cielo velato con qualche isolato piovasco al sud. Finalmente sembra essere arrivata la primavera, ma non ovunque.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Previsioni meteo oggi | Giovedì 23 maggio 2019

Al mattino nubi compatte sulle aree pianeggianti centro-orientali e sull’Emilia Romagna con rovesci sparsi. Bel tempo sulla Sardegna: qualche addensamento durante il pomeriggio sul settore orientale. Al sud spesse velature su tutte le regioni e qualche annuvolamento su Campania e coste della Calabria.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Mercoledì 22 maggio 2019

Cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni del nord Italia con maggiori schiarite sul settore centro occidentale. Al centro iniziali condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso. Con il passare delle ore previsti episodi di instabilità pomeridiana. Bel tempo al Sud.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Martedì 21 maggio 2019

Addensamenti compatti, ma in miglioramento al Nord Italia. Al centro cielo nuvoloso un po’ ovunque con qualche goccia di pioggia sull’Umbria. Al Sud regna il bel tempo. Buone notizie dal fronte temperature con le massime in aumento.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Previsioni meteo oggi | Lunedì 20 maggio 2019

Cielo molto nuvoloso con pioggia al nord e parte del centro. Brutto tempo anche al sud Italia in particolare su Sicilia e Calabria. Quando migliorerà? Non prima del tardo pomeriggio. Buone notizie sul fronte temperature.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Domenica 19 maggio 2019

Una giornata quella di oggi 19 maggio 2019 all’insegna del maltempo e del cielo nuvoloso su gran parte dell’Italia. Una domenica ancora poco primaverile in gran parte del Paese.

Temperature minime in lieve rialzo sulla catena alpina occidentale, Lombardia orientale, Veneto, Puglia, Basilicata e Sicilia. In flessione invece sulla Sardegna. Stazionarie sul resto dell’Italia.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Sabato 18 maggio 2019

Per quanto riguarda oggi, 18 maggio, tutta la penisola presenta la stessa situazione meteorologica: il cielo si presenta infatti coperto su tutte le regioni, con precipitazioni sparse che potrebbero interessare diverse aree dal sud al centro al nord Italia. Le attenuazioni dei fenomeni inizieranno dal pomeriggio, con schiarite in serata. Temperature minime in lieve calo al nord e massime in leggero rialzo al sud e sulle isole.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Previsioni meteo oggi | Venerdì 17 maggio 2019

La giornata di oggi, 17 maggio 2019, prevede una situazione meteo particolare per quanto riguarda l’Italia: al nord cielo coperto con precipitazioni in alcune regioni e sui versanti alpini e prealpini. Al centro-sud generale bel tempo con scirocco che alzerà le temperature.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Giovedì 16 maggio 2019

Italia divisa in due: al centro-nord arriva il bel tempo o quasi. In molte zone il cielo sarà nuvoloso, ma senza pioggia. Al sud cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria: previsto qualche rovescio o temporale sparso. Fenomeni anche intensi. Nel tardo pomeriggio-serata graduale attenuazione dei fenomeni. E le temperature? I mari? I venti?

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Mercoledì 15 maggio 2019

Giornata nuvolosa, se non piovosa, su tutta l’Italia. Al nord, salvo Valle D’Aosta, Piemonte, ovest Lombardia e Liguria, previsto cielo nuvoloso con qualche piovasco sparso. Al centro: nubi più o meno ovunque e precipitazioni per tutto il giorno. Miglioramenti solo in serata. Al Sud, prevista pioggia su Campania e Calabria, nuvoloso o molto nuvoloso altrove.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Martedì 14 maggio 2019

Torna la neve sull’Appenino umbro e laziale anche verso i 1000-1100 metri. Venti sino a tesi da Nord-est; a prevalente rotazione ciclonica in quota. Mari mossi, localmente molto mossi al largo

Previsioni meteo oggi | Venerdì 10 maggio 2019

Al nord cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti di nubi soprattutto sull’area alpina. Al centro Italia la nebbia del mattino lascerà spazio ad ampie schiarite. Al sud cielo molto nuvoloso e banchi di nebbia compatti sulle regioni centrali e le aree tirreniche,

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Giovedì 9 maggio 2019

Cielo molto coperto sulle regioni del Nord Italia, con possibili rovesci e temporali in particolare sul Friuli, l’Appennino emiliano e su quello ligure. Piove in centro: attenuazione in serata. Al Sud cielo coperto e qualche pioggia sulle aree appenniniche.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Mercoledì 8 maggio 2019

Cielo molto nuvoloso al Nord Italia, con piogge isolate su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria. Al centro cielo molto nuvoloso sulla Toscana: piogge isolate. Al Sud cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Martedì 7 maggio 2019

Per quanto riguarda il Nord Italia, cielo nuvoloso su Liguria, aree prealpine, appennino settentrionale, coste del Veneto. Al centro cielo soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento di nubi sull’area appenninica. Sud: al mattino nubi compatte sulla Sicilia settentrionale, la Calabria tirrenica e sulla Puglia centro-meridionale.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Previsioni meteo oggi | Lunedì 6 maggio 2019

Per quanto riguarda il Nord Italia, il cielo si presenta coperto sul levante ligure, triveneto, est della Lombardia ed Emilia Romagna. Cielo nuvoloso sulle regioni centrali peninsulari, con precipitazioni e temporali sparsi. Anche al sud nuvole sparse e cielo coperto con possibilità di rovesci.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

Domenica 5 maggio 2019

Una domenica quella di oggi 5 maggio 2019 decisamente poco primaverile. Il freddo e il maltempo si sono abbattuti su tutta l’Italia, in particolare al Centro-Nord, regalandoci, si fa per dire, una giornata all’insegna del brutto tempo.

Le previsioni di oggi nel dettaglio

ALLERTA METEO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE