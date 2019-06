Manifestazione pensionati | Sabato 1 giugno a Roma in piazza San Giovanni si tiene la manifestazione dei pensionati indetta dai Sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.

Per il corteo sono attesi decine di migliaia di pensionati con pullman e treni in arrivo da tutta Italia.

Pensioni | Manifestazione pensionati | I temi della protesta – I pensionati manifestano contro il governo gialloverde, che proprio oggi compie un anno, e che nei loro confronti “non ha fatto niente per migliorare la condizione di vita di 16mln di persone anziane”.

I manifestanti scendono in piazza, tra le altre cose, contro i tagli degli assegni avvenuti in meno di dieci anni e che hanno portato ad una perdita pro capite fino a 20mila euro.

E ancora, la decisione del governo che da aprile sottrarrà a chi è in pensione 3,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni attraverso il nuovo meccanismo di rivalutazione.

I sindacati denunciano anche la pressione fiscale sui redditi da pensione, tra le più alte in Europa e più alta anche di quella applicata al lavoro dipendente per effetto delle minori detrazioni.

Manifestazione pensionati | Non solo pensioni

La manifestazione di Roma non affronta solo il tema delle pensioni però, c’è anche il tema della salute e dell’assistenza da dibattere. I sindacati chiederanno quindi “il rilancio del Sistema Sanitario nazionale, che sia davvero universale e non a disposizione solo di chi può permetterselo, e una legge sulla non autosufficienza, necessaria a sostenere milioni di persone in condizioni di fragilità e le loro famiglie”.

