Ascolti tv ieri sera 30 maggio 2019 | Dati Auditel | Share | All Together Now | The Voice of Italy | Il giudice meschino

ASCOLTI TV 30 MAGGIO 2019 – GIOVEDÌ – Serata ricca di colpi di scena per quest’ultimo giovedì di maggio. Questa stagione televisiva è pronta a volgere al termine e lo dimostra The Voice of Italy, il talent di Rai 2 che ha anticipato la semifinale al giovedì (anziché al classico appuntamento del martedì). La scelta avrà aiutato gli ascolti?

Nel frattempo, Rai 1 ha giocato un altro suo asso nella manica: non interpreta Montalbano, ma Luca Zingaretti come poliziotto ci sa proprio fare. Ne Il giudice meschino, miniserie andata in onda ieri sera, Zingaretti infatti si riconferma un grande esponente del genere poliziesco.

Ma anche Canale 5 non scherza. Michelle Hunziker, insieme a J-Ax, ha condotto una nuova puntata di All Together Now.

Chi avrà vinto la battaglia degli ascolti?

Ascolti tv 30 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

A trionfare nella serata di ieri è stato ancora una volta Rai 1, con Il giudice meschino. La miniserie con Luca Zingaretti ha ottenuto il 22.4 per cento di share, con 4.488.000 spettatori.

Rai 2 ha intrattenuto il pubblico occasionalmente di giovedì con The Voice of Italy, il talent show condotto dalla Ventura che ha ottenuto 1.385.000 spettatori con il 7.5% di share. Questa era la semifinale del talent, che ha scelto i suoi quattro finalisti, ma gli ascolti non l’hanno affatto premiata.

I finalisti di The Voice of Italy 2019

Canale 5 ha puntato su All Together Now, il programma della Hunziker che ha catturato 2.398.000 ascolti con uno share del 13.9%.

Su Rai 3, Cittadella Calcio ha puntato su 752.000 spettatori (3,2 per cento), mentre su Rete 4 Diritto e Rovescio si è confermato con 1.052.000 spettatori e 6.1% di share.

Italia 1 con Lethal Weapon ha ottenuto l’attenzione di 807.000 spettatori con 4% di share.

Su La7 Piazzapulita ha interessato 1.160.000 spettatori (6.5%), mentre su TV8 X-Men – L’inizio ha intrigato 622.000 spettatori agli ascolti con uno share del 3%.

Sul Nove, Fantozzi contro tutti ha catturato l’interesse di 449.000 spettatori agli ascolti con il 2% di share.

Ascolti tv 30 maggio 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1, nella fascia Access prime time, torna a vincere I soliti Ignoti con 5.073.000 spettatori e il 21.7 per cento di share.

Canale 5 con Striscia la Notizia ha registrato invece una media di 4.076.000 spettatori con uno share del 17.4 per cento.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il 3.3 per cento con 776.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 992.000 ascolti con il 4.3 per cento.

Su Rai 3 Che ci faccio qui ha appassionato 1.185.000 spettatori pari al 5.3 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.041.000 ascolti (4.7 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.919.000 spettatori (8.3 per cento).

Su Tv8 4 ristoranti ha totalizzato 550.000 spettatori con uno share del 2.4%.