DE PROFUNDIS di Oscar Wilde

Cercando su internet, in cerca d’ispirazione per dei libri, mi sono imbattuta nel “De profundis” di Oscar Wilde”.

Si tratta di una lettera che l’autore del libro scrisse, durante il periodo di prigionia, al compagno Alfred Douglas dopo essere stato processato per omosessualità.

Mentre lo leggevo provavo una serie di emozioni: angoscia, preoccupazione e dolore. Oscar Wilde mette a nudo la sua anima per far uscire pensieri, ossessioni e ricordi.

Un pensiero, come una goccia cinese, continuava a tartassarmi. Come è possibile che un essere umano debba vivere così male la sua sessualità?

IL PIACERE DI SOFFRIRE di Alain de Botton

Ogni venerdì leggo la mia rivista preferita e mi capita spesso di imbattermi nel nome di Alain de Botton.

Cercandolo su internet ho scoperto che ha scritto molto libri tra cui “Il piacere di soffrire”.

Alice ha venticinque anni è una sognatrice e come tale ha un’idea romantica dell’amore. Eric di anni ne ha trentuno ed è un uomo d’affari sempre impegnato.

Tra loro scatta la scintilla. Inizialmente è tutto rose e fiori, ma non passa nemmeno troppo tempo che la storia prende una brutta piega…

Un libro istruttivo che racconta una storia forse banale, ma che tutto o quasi abbiamo avuto.

UNA FAMIGLIA QUASI NORMALE di Mattias Edvardsson

Ho scoperto “Una famiglia quasi normale” di Mattias Edvardsson per caso.

A corto di libri mi sono messa nella mani di internet, sperando di trovare qualche romanzo che catturasse la mia attenzione.

Ed eccolo lì….. Una copertina accattivante con un titolo che mi intrigava.

Sono andata a leggere le prime pagine e ho capito che sarebbe stato un libro molto interessante: non mi sbagliavo.

A raccontare la storia sono tre punti di vista: Adam, pastore della Chiesa di Svezia, Stella la figlia di diciannove anni e Ulrika, madre e avvocato.

A muovere il piattume nella vita di Stella è l’accusa di omicidio.

Un thriller che vi tiene con il fiato sospeso e che mi ha fatto riflettere su come ogni storia, percepita dal punto di vista di un’altra persona, è diversa.

A UN PASSO DALLA FOLLIA di Gianluca Arrighi

Se vi piacciono i thriller legali, A un passo dalla follia di Gianluca Arrighi, è quello che fa per voi.

Elia Preziosi è un ex procuratore che si è trasferito in Ghana dove si occupa di diritti umani.

A portarlo in Africa è stata la morte della sua ragazza Silvia, decapitata davanti a lui.

Una tragedia che lo ha portato a sfiorare la follia.

A muovere le acque è l’arrivo di Jacopo Draghi, agente dei servizi segreti, che gli chiede di tornare in Italia per fermare un assassino: il suo modus operandi è seguire i dieci comandamenti.

ADDICTED di Paolo Roversi

Scorrendo Instagram mi è caduto l’occhio sul libro Addicted di Paolo Roversi. Ad attirare la mia attenzione è stato il titolo: autore italiano e titolo inglese. Ho pensato fosse una cosa buffa.

In libreria mi sono letta le prime pagine e mi aveva rapita.

Sette persone vengono “spedite” in una massoneria in Puglia per estirpare le loro dipendenze.

Mi ero immaginata una depurazione rilassante con delle sedute con lo psichiatra ma, come spesso accade, la fantasia si scontra con la realtà ed ecco che la massoneria è un centro di recupero.

Rebecca Stark è la psichiatra che dirige il centro Sunrise. L’incarico le è stato dato dall’imprenditore russo Grigory Ivanov.

Fin qui tutto nella norma, ma occhio alle apparenze…

Non tutto è come sembra.

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT di Joel Dicker

Non ho voluto comprare “La verità sul caso Harry Quebert” di Joel Dicker perché era la moda del momento, ma in qualsiasi libreria andassi stava in bella vista come per dire “sono qui, non mi ignorare”.

Ho deciso di leggere le prime pagine e sono rimasta senza fiato. Dovevo sapere come andava avanti e l’ho comprato.

Il protagonista è Marcus Goldam, in preda all’incubo di tutti gli scrittori: il blocco.

Preso dallo sconforto telefona al suo mentore Harry Quebert che gli dice di andarlo a trovare ad Aurora, nel New Hampshire.

Durante la sua visita scopre un segreto. Nel 1975 Harry, che aveva quarant’anni, aveva avuto una storia con Nola Kellergan, una ragazza di 15 anni che era scomparsa.

Il cadavere della ragazza viene ritrovato nel giardino di Harry.

Gli indizi portano a pensare che il colpevole sia lui, ma è davvero così?

IL RITRATTO DI DORIAN GRAY di Oscar Wilde

Non ricordo né come lo ho avuto, né quando l’ho comprato, ma è il mio libro preferito. Non leggere “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde è veramente un delitto.

Il protagonista è un giovane della Londra vittoriana, Dorian Gray, che verrà distrutto dalla sua “bellezza”. L’elemento che lo porta all’auto distruzione è un ritratto, regalo del suo amico pittore Basil Hallward.

Personaggio chiave nella vita di Dorian e diavolo tentatore è Lord Henry Wotton. Con la sua personalità affascinante, la sua influenza e le sue parole ciniche rende Dorian una persona spietata. È lui che lo rende conscio di ciò che potrebbe fare.

Dopo un discorso con Wotton, Dorian, comincia a guardare la giovinezza come il centro della sua vita e prova invidia verso il suo ritratto che sarà eternamente bello e giovane mentre lui invecchierà.

Colpito dal panico, arriva a stipulare un “patto con il demonio”, grazie al quale rimarrà eternamente giovane e bello, mentre il quadro mostrerà i segni della decadenza fisica e della corruzione morale del personaggio.

In breve è la trama del libro, per sapere come va a finire lo dovete leggere. Un libro attuale che fa riflettere su quanto ormai “conta la forma e non la sostanza”.

LA SCOMPARSA DI STEPHANIE MAILER di Joel Dicker

Mi sono resa conto del libro “La scomparsa di Stephanie Mailer” troppo tardi, avevo già comprato un altro romanzo.

Gli altri due libri di Joel Dicker mi avevano stregata e ho deciso di tornare il giorno dopo in libreria per comprarlo.

Passato e presente si mescolano con una fluidità mai vista. Bisogna stare concentrati mentre si legge questo libro, altrimenti si perde il filo.

Stephanie è una giornalista, la conosciamo nel bel mezzo di una festa di addio per il pensionamento di un poliziotto.

“La risposta è sotto i suoi occhi, ma non l’ha vista” è la frase sibillina, riguardo a un caso del passato, che Stephanie dice al poliziotto che stava andando in pensione.

Dopo questa frase scompare. Che fine ha fatto?

IL BARONE RAMPANTE di Italo Calvino

Cosimo Piovasco di Rondò è il protagonista de “Il barone rampante” di Italo Calvino. A raccontare la sua storia è il fratello minore, Biagio.

Tutto comincia il 15 giugno 1767 con un litigio tra Cosimo e il padre. Il motivo? Cosimo non voleva mangiare una zuppa di lumache. Il protagonista decide quindi di non mettere più piede a casa e di abitare sugli alberi. Prima nel giardino di famiglia, poi nei boschi del circondario.

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE di Luis Sepulveda

Avevo undici anni quando ho letto “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda.

A distanza di diciannove anni l’ho riaperto, scoprendo sul primo foglio bianco, il timbro con il mio nome e cognome.

Come tutti i felini domestici Zorba è un gatto sovrappeso. Sta prendendo il sole quando a un certo punto dal cielo cade una gabbianella morente.

L’uccello gli fa promettere di prendersi cura dell’uovo e di insegnarli a volare.

Un libro che sembra per bambini, ma che anche gli adulti possono benissimo leggerlo. Come me che ha trentun anni l’ho riaperto.

IL CONTE DI MONTECRISTO di Alexandre Dumas

Gelosia e Vendetta sono le emozioni principali e le protagoniste del romanzo “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas.

Edmondo Dantès è un marinaio che si sta per sposare con la spagnola Mercedes, ma il giorno del matrimonio viene ingiustamente accusato e messo in prigione.

Rinchiuso per quattordici anni nel castello di If riesce a fuggire.

Il suo solo scopo è vendicarsi di coloro che hanno architettato il piano per toglierlo dai piedi.

Ero un po’ perplessa nel leggere questo libro, ma quando mia madre mi ha raccontato la trama ho subito cambiato idea.

Uno dei libri più affascinanti che abbia mai letto.

UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARÀ UTILE di Peter Cameron

Ho letto questo libro in un momento non proprio felice della mia vita. L’ho divorato in un giorno e mi sono immediatamente immedesimata nel personaggio, probabilmente perché come lui anche io ero alla ricerca di qualcosa.

Il protagonista di Un giorno questo dolore ti sarà utile è James, un diciottenne che abita a New York. Finita la scuola, lavoricchia nella galleria d’arte della madre dove però non entra mai nessuno.

Per ammazzare il tempo, nella speranza di trovare un’alternativa all’università, cerca in rete una casa nel Midwest dove coltivare in pace le sue attività preferite: la lettura e la solitudine, ma per sua fortuna gli incauti agenti immobiliari gli riveleranno alcuni allarmanti inconvenienti della vita di provincia.

Un giorno James entra in una chat di cuori solitari, sotto falso nome propone a John, il gestore della galleria, un appuntamento al buio.

NOI SIAMO INFINITO di Stephen Chbosky

Il vero titolo di questo libro è “Ragazzo da parete”, ma in Italia ci piace molto cambiare e storpiare i nomi e il romanzo di Stephen Chbosky ora si intitola “Noi siamo infinito”.

Siamo in America negli anni ’90, il protagonista si chiama Charlie, un quindicenne timido e fragile alle prese con le difficoltà della crescita e alla ricerca del suo posto nel mondo.

Charlie si sente diverso dagli altri adolescenti, non riesce ad adattarsi alla nuova scuola e deve fare i conti con il suicidio del suo migliore amico.

In famiglia nessuno lo ha mai compreso a fondo, tranne forse la zia Helen, che però è morta.

Per fare chiarezza in sé, ma forse anche solo per raccontarsi, comincia a scrivere delle lettere a uno sconosciuto, dove racconta tutto quello che gli succede.

Se un minimo vi interessa quello che frulla nel cervello di un adolescente dovreste leggere questo libro.

L’ARTE DELLA GUERRA di Sun-tzu

Il nome è tutto un programma: l’arte della guerra.

Libro che si legge in pochissimo tempo e se letto con attenzione ti darà delle chicche che si possono applicare sui molti aspetti della vita.

L’arte della guerra viene usato ancora oggi per la conduzione e la strategia di molte aziende. Quello che spiega Sunzi non è solo la guerra, ma anche i suoi aspetti collaterali.

UN LIBRO DI CORSA – LA RAGAZZA DEL KGB di Jennie Rooney

Me lo hanno regalato per il mio compleanno, cercando su internet ho scoperto che è basato sulla vera storia di Melita Norwood, la spia inglese che a ha lavorato più a lungo per il KGB.

Siamo a Cambridge nel 1937, Joan conosce Leo russo di origine e appassionato di politica, per lei è l’inizio di un viaggio che non avrebbe mai pensato di intraprendere.

Joan ha un segreto: è una spia britannica del KGB, grazie ai suoi studi scientifici, inusuali all’epoca per una donna, è in grado di conoscere e passare di nascosto informazioni sulla bomba atomica.

Ora il mistero è stato svelato, tutti sapranno che Joan è stata una spia, che ha tradito il suo paese, vendendo informazioni sulla bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Iniziano così cinque giorni di interrogatori da parte del MI5, la Military Intelligence del Regno Unito.

Se vi piacciono i libri di spionaggio, vi consiglio “La ragazza del KGB” di Jennie Rooney.

UN LIBRO DI CORSA – IL SOGNO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE di Bianca Pitzorno

Come tutte le cose belle è successo all’improvviso.

Ero andata in libreria per cercare un romanzo che avevo trovato su internet, ma non lo avevano.

Sono rimasta nel negozio, continuando a guardare e odorare i libri, a un certo punto eccolo li.

“Il sogno della macchina da scrivere” di Bianca Pitzorno è ambientato nell’Ottocento in un tempo dove non esistevano le boutique di prêt-à-porter o le catene di moda, ogni famiglia, che ne avesse la possibilità, faceva cucire abiti e biancheria da una sarta.

A raccontarci la storia è una sartina a giornata di umilissime origini che desidera avere una macchina da cucire. Mentre lavora, ascolta le storie di chi la circonda e impara a conoscere donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a cavallo e studia la meccanica e il greco antico, miss Lily Rose, giornalista americana, le sorelle Provera con i loro scandalosi tessuti parigini, donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto per difendere la purezza del suo sangue e Assuntina, la bambina selvatica.

In una società rigidamente divisa per classe e patrimonio anche per lei arriverà il momento di uscire dall’ombra e farsi strada nel mondo.

UN LIBRO DI CORSA – IL GIOCO DEL SUGGERITORE di Donato Carrisi

Torna Donato Carrisi con un’altro romanzo: Il gioco del suggeritore.

Se vi piacciono i thriller, i gialli e i libri psicologi, questo libro è per voi, ma se volete un consiglio, leggetelo durante il giorno.

Il libro inizia con una chiamata alla Polizia che arriva da una fattoria isolata. A chiedere aiuto è una donna.

Sulla zona si sta scatenando un temporale, la prima pattuglia disponibile riesce ad arrivare solo molte ore dopo. Troppo tardi.

La Polizia non riesce a capire cosa sia successo. Solo una persona li può aiutare: Mila Vasquez.

Ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla figlia, ma non può sottrarsi.

Il male ha diverse forme. Si nasconde dietro internet, cambia nome e volto.

E’ un gioco ed è solo l’inizio. Lui è sempre un passo avanti.

UN LIBRO DI CORSA – IL PICCOLO LORD FAUNTLEROY di Frances Hodgson Burnett

Ho sentito spesso parlare del film “Il piccolo Lord Fauntleroy, ma ho una mia filosofia: preferisco leggere i libri.

Questo libro dicono sia adatto ai bambini, scrivo dicono perché secondo me un adulto lo può leggere senza annoiarsi.

Cedric Errol è un bambino di 7 anni che scopre di essere un conte inglese, deve trasferirsi dal nonno in Inghilterra per poter essere istruito.

Quando ho letto il personaggio del nonno mi è venuto on mente quello di “Heidi”, scorbutico e rancoroso.

Cedric, come nel libro “Heidi”, con la purezza che solo un bambino più avere, riesce ad “ammorbidirlo”

UN LIBRO DI CORSA – IL LIBRO DEI BALTIMORE di Marcus Goldman

Torna Marcus Goldman, lo scrittore e protagonista del libro “Il caso Harry Quebert”.

Questa volta è alle prese con un nuovo libro. La trama è la sua famiglia di Baltimore.

Prima dell’incidente, che Marcus definisce “La Tragedia”, esistevano due Goldman: i Baltimore e i Montclair.

I Goldman di Baltimore, che sembrano la famiglia perfetta, vengono guardati con ammirazione da Marcus, ma qualcosa è cambiato e la famiglia si è disgregata.

Cosa è successo?

UN LIBRO DI CORSA – UNA VITA COME TANTE di Hanya Yanagihara

Quanto dolore fisico può sopportare una persona? E’ la domanda che mi sono posta leggendo il libro “Una vita come tante” dell’hawaiana Hanya Yanagihara.

Il romanzo racconta la storia di quattro amici: Jude, JB, Willem e Malcolm.

Jude studia legge e attraverso le camicie nasconde le cicatrici di una storia che fatica a raccontare. JB è l’artista brillante cresciuto da una famiglia di donne e cerca la sua identità. Willem è il più bello del gruppo, nonostante quell’alone che fa innamorare tutti di lui è molto insicuro e il suo sogno è diventare un attore. Malcom studia architettura, proviene da una famiglia benestante ed è abituato a schivare chi gli fa domande scomode sui suoi reali desideri.

Ognuno è imperfetto per un suo motivo e, anche in gruppo, non perdono mai le loro individualità sofferenti dimenticandosene solo per pochi istanti.

Questo libro non ha vie di mezzo, ti piace oppure no. L’autrice senza mezzi termini racconta in modo crudo la sofferenza che un essere umano si può infliggere a causa di altre persone.

UN LIBRO DI CORSA – LE CONFESSIONI DI CATERINA DE MEDICI di C.W. Gortner

Caterina è l’ultima legittima discendente dei Medici e a 14 anni viene promessa sposa a Enrico, figlio di Francesco I.

Mandata via da Firenze, viene umiliata in Francia dove il marito preferirà l’amante Diane de Poitiers e dove la corte la vedrà sempre come “la straniera”.

Mecenate di Nostradamus e lei stessa veggente, viene accusata di stregoneria e di aver ucciso i suoi nemici, ma in realtà combatte per salvare la Francia e i figli dalla guerra di religione che sta invadendo l’Europa.

La storia è un argomento interessante, ma noioso e ripetitivo e i romanzi storici, anche se sono romanzi, sono difficili da scrivere perché bisogna trovare la chiave per renderli interessanti e scorrevoli. C.W.Gortner è uno di quegli scrittori che ci è riuscito.

UN LIBRO DI CORSA – UNA STANZA PIENA DI GENTE di Daniel Keyes

Un libro che valse all’autore una nomination al premio Edgar Award.

Un libro che, nel 2020, avrà Leonardo Di Caprio come protagonista del film The Crowded Room.

“Una stanza piena di gente” è il titolo dell’opera di Daniel Keyes.

È la biografia di William Stanley Milligan, conosciuto come Billy Milligan, un criminale americano che nel 1977 ha rapito, violentato e derubato tre studentesse universitarie. Venne processato e assolto per infermità mentale. In lui convivono 24 personalità diverse.

Una storia inquietante e ansiogena. Un libro perfetto per chi cerca di capire la mente umana.

UN LIBRO DI CORSA – LETTERE D’AMORE DALLA SCOZIA di Alexander McCall Smith

“Lettere d’amore alla Scozia” di Alexander McCall Smith è il terzo libro del ciclo “Le storie del 44 Scotland Street”.

Per i condomini di questo indirizzo ci sono imminenti cambiamenti…

Domenica è partita per lo stretto di Malacca, per una ricerca antropologica sui pirati. A occupare il suo appartamento arriverà l’amica Antonia.

Bruce si è trasferito a Londra e Pat, la sua inquilina, è costretta a trasferirsi.

Matthew, invece, ancora innamorato di Pat riuscirà a conquistarla? Forse per lui sarà la volta buona.

Ma per qualcuno le cose non sono cambiate nemmeno di una virgola. Sto parlando di Angus e del suo cane Cyril.

UN LIBRO DI CORSA – L’INFERNO E’ UNA BUONA MEMORIA di Michela Murgia

L’inferno è una buona memoria è un libro di Michela Murgia, un fantastico tascabile da portare in vacanza.

La scrittrice racconta di aver comprato, per ammazzare il tempo durante la traversata tra la Sardegna e Civitavecchia, il romanzo fantasy “Le nebbie di Avalon”.

Viviana, Morgana, Ginevra e Igraine sono le protagoniste e come avrete notato dai loro nomi sono tutte donne. Il libro infatti è raccontato dal loro punto di vista.

Astuzia, manipolazione e magia li trovate all’interno di questo romanzo….

Cosa saresti disposto a fare per avere potere?

Questo libro racconta come alcune donne sono riuscite a prenderselo.

UN LIBRO DI CORSA – UCCELLI DI ROVO di Colleen McCullough

Il libro che vi propongo questa settimana si intitola “Uccelli di rovo” di Colleen McCullough.

Lo sapevate che il libro Uccelli di rovo ha ispirato la sceneggiatura di una serie tv a metà degli anni ’80?

Il romanzo è ambientato nei primi del ‘900 e racconta la storia della famiglia Cleary. Penserete che sia una trama banale, ma il nodo del racconto arriva con l’intenso rapporto d’amore tra Meggie Cleary e l’ambizioso prete Ralph de Bricassart.

E non è l’unico colpo di scena…

Ma non voglio spoilerare nulla. A voi la lettura.

UN LIBRO DI CORSA – APPRENDISTA PER CASO di Vikas Swarup

L’autore di questa settimana è sempre Vikas Swarup con il libro “Apprendista per caso”.

Ambientato anche questo romanzo in India, racconta la storia di Sapna Sinha, una commessa indiana che per un fortuito caso del destino conosce l’amministratore delegato di un’importante azienda che le fa una proposta che le potrebbe cambiarle la vita.

Sapna potrebbe avere un ruolo di spicco nell’azienda, ma per farlo deve superare alcune prove che la vita le propone…

Come “Le dodici domande” anche questo libro descrive un’India vera e cruda, dove si nota molto bene la suddivisione dei ricchi e dei poveri.

Un romanzo che ho letto in pochissimo tempo e che mi ha preso dal primo all’ultimo capitolo.

UN LIBRO DI CORSA – LE DODICI DOMANDE di Vikas Swarup

Ambientato in India “ Le dodici domande ” è il primo romanzo del diplomatico indiano Vikas Swarup.

Ram Mohammad Thomas è un cameriere indiano che viene accusato di truffa per aver risposto correttamente e aver vinto a un quiz di dodici domande.

Se leggerete questo libro non potrete non notare la differenza tra le caste che esiste in India e come vengono trattate le persone per questo motivo.

Stavo dimenticando di dirvi che l’idea di questo libro scaturisce da un articolo di un giornale locale sui bambini che vivono nelle baraccopoli indiane ed è stato adattato come soggetto per il film The Millionaire.

UN LIBRO DI CORSA – GONE GIRL di Gillian Flynn

“L’amore bugiardo” è un romanzo di Gillian Flynn. Se scorrete le prime pagine sicuramente l’impressione è quella di avere davanti un libro con la classica trama scontata.

Amy e Nick infatti sono la classica coppia perfetta, abitano a New York con un tenore di vita agiato e mondano, ma non tutto è oro quel che luccica.

Senza troppo farsi attendere arriva il colpo di scena: entrambi perdono il lavoro e si devono trasferire in un paesino del Missouri dove Nick non fatica a rifarsi una vita mentre Amy è sempre più isolata. A complicare il tutto la misteriosa sparizione della donna.

UN LIBRO DI CORSA – IL SUGGERITORE di Donato Carrisi

Il Suggeritore racconta le vicende della squadra speciale d’investigazioni, il cui compito è trovare delle bambine scomparse e un serial killer. Il gruppo è guidato da Goran Gavila e Mila Vasquez.

Per come lo descrivo è un libro come tanti, ma fidatevi perché le sorprese si trovano sempre dove non ve le aspettate.

Primo libro della saga di Donato Carrisi, Il Suggeritore è un thriller psicologico che non vi farà respirare. Se comincerete a leggerlo non smetterete finché non lo avrete finito.

UN LIBRO DI CORSA – SHANTARAM

“Povertà e orgoglio convivono come bravi fratelli, ma alla fine, inevitabilmente uno dei due uccide l’altro”. È una delle frasi del libro Shantaram (uomo della pace di Dio), un romanzo autobiografico dell’australiano Gregory David Roberts, eroinomane e rapinatore.

Evaso dal carcere si rifugia in India dove vive per dieci anni. A Bombay apre un ambulatorio gratuito in uno slum (baraccopoli), comincia anche a lavorare per uno dei principali boss della mafia indiana, diventa riciclatore di denaro e affronta la guerra in Afghanistan, guadagnandosi il soprannome di Shantaram.

Lo scrittore riesce a farti entrare nella storia con una facilità incredibile. L’ho letto in poco tempo e ne sono stata letteralmente risucchiata.

UN LIBRO DI CORSA – L’ALTRA DONNA DEL RE

“Le linee tra Anna e me erano chiaramente tracciate. Per tutta l’infanzia si era trattato di chi fosse la migliore Bolena. La nostra rivalità andava giocata sul palcoscenico più vasto del regno. Alla fine dell’estate una sarebbe stata l’amante riconosciuta dal re, l’altra le avrebbe fatto da domestica, da assistente e forse da buffone”. È una delle frasi emblematiche che descrivere il romanzo “L’altra donna del re” di Philippa Gregory il cui perno è la rivalità tra le due sorelle Bolena: Maria e Anna.

L’ambientazione è il regno di Enrico VIII. Anna, che in seguito diventerà una seconda moglie, è pronta a qualsiasi cosa per diventare regina…

Un romanzo da leggere tutto d’un fiato.

