Elezioni Piemonte 2019 risultati | Chi ha vinto | Regionali

ELEZIONI PIEMONTE 2019 RISULTATI – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini della regione Piemonte, oltre che per le Europee, sono stati chiamati alle urne anche per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il suo nuovo presidente. Si tratta del quarto appuntamento elettorale regionale dall’inizio del 2019, dopo Abruzzo, Sardegna e Basilicata

Aggiornamento – A 22 sezioni scrutinate il governatore uscente Sergio Chiamparino ha il 43,3 per cento delle preferenze, mentre il suo avversario del centrodestra, Alberto Cirio, è dato al 41 per cento.

Gli exit poll – Alberto Cirio del centrodestra era dato in vantaggio dagli exit poll con una forchetta del 45-49 per cento. Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5 per cento. Più staccato Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle, con 12-16 per cento.

Il secondo exit poll ha confermato la tendenza. Cirio è stato indicato da Opinio Italia per la Rai ancora nella forbice tra 45 e 49 per cento e Chiamparino invece tra 36,5 e 40,5 per cento.

Il presidente uscente Sergio Chiamparino prova a rimanere in sella, e il Pd spera, dopo le tre debacle precedenti, di non perdere anche il Piemonte. Chi la spunterà?

Ma chi ha vinto le elezioni in Piemonte? Qual è il nuovo presidente della Regione? Di seguito i risultati aggiornati in tempo reale:

Elezioni regionali Piemonte 2019 | I candidati

Ecco chi sono i candidati alla presidenza:

Sergio Chiamparino, presidente uscente e sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Chiamparino è stato sindaco di Torino per due mandati, per poi essere eletto, con un netto vantaggio alle regionali del 2014. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. In passato ha ottenuto il titolo di miglior sindaco di Italia.

Giorgio Bertola, consigliere regionale uscente sostenuto dal Movimento Cinque Stelle. È stato candidato dopo il voto online sulla piattaforma del M5s.

Alberto Cirio, europarlamentare sostenuto da una coalizione di centrodestra. Dal 2010 al 2014 è stato assessore all’Istruzione, Turismo e Sport della Regione Piemonte durante la presidenza Cota.

Valter Boero, accademico sostenuto dal Popolo della Famiglia.

Elezioni regionali Piemonte 2019 | Quando e come si vota

I cittadini piemontesi sono chiamati alle urne domenica 26 maggio, nella stessa giornata delle elezioni europee e delle elezioni amministrative. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23.

Si tratta di elezioni a turno unico, non è dunque previsto il ballottaggio, come invece succede ai comuni superiori ai 15mila abitanti. Il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti, quindi anche solo un voto più degli altri, diventa presidente della regione Piemonte.

Sono 50 i seggi a disposizione in Consiglio regionale, più quello del presidente.

Il sistema di voto in Piemonte è in parte proporzionale (40 seggi su base provinciale) e in parte maggioritario (10 seggi assegnati al listino del candidato vincitore). Il candidato presidente ha dunque diritto a portare con sè in Consiglio 10 candidati del suo listino.

La soglia di sbarramento è del 3 per cento ed è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali Piemonte 2019 | I sondaggi

Secondo le proiezioni recenti, i due candidati di centrodestra e centrosinistra sono dati in sostanziale testa a testa. Chiamparino e Cirio, secondo i sondaggi, potrebbero ottenere entrambi intorno al 40 per cento. Si tratta dunque di una sfida aperta.

L’ultimo sondaggio, che risale all’8 maggio 2019, realizzato da Notosondaggi per Repubblica evidenzia questo testa a testa.

