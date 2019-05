SPAL Milan diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SPAL MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Spal e Milan, gara valida per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2018-2019, in programma domenica 26 maggio 2019 alle ore 20,30.

SPAL Milan diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di SPAL e Milan? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.

All. Semplici

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

All. Gattuso

SPAL Milan diretta live | Come è finita all’andata? | Sintesi e gol

Come è finita la partita d’andata a San Siro? Chi ha vinto? E i gol? Ecco la sintesi completa della partita. Nel match di andata, il Milan di Rino Gattuso ha travolto la Spal 2 a 1 a San Siro. La Spal va in vantaggio al 12′ con un gol di 12′ Petagna, ma viene raggiunta dal Milan quattro minuti dopo con Castillejo. Decisivo il gol di Higuain al 64′.

SPAL Milan diretta live | Statistiche

Ecco alcune statistiche sulla sfida tra SPAL e Milan:

L’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek (nove reti con i rossoneri), potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra di gol con due squadre diverse nello stesso campionato.

Sfida tra i due giocatori che hanno segnato più volte la prima rete del match in questo campionato: Krzysztof Piatek (12) e Andrea Petagna (otto). L’ultimo calciatore che ha hatto meglio dell’attuale attaccante del Milan in una singola stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale nel 2011/12 (13 volte primo marcatore).

L’unica doppietta in trasferta di Patrick Cutrone in Serie A è arrivata al Mazza contro la SPAL (febbraio 2018); le ultime sette reti dell’attaccante del Milan in campionato sono arrivate in casa.

Soltanto la Juventus (182’) è stata meno minuti in svantaggio fuori casa del Milan (200’) nel campionato in corso; sul fronte opposto, la SPAL è stata avanti nel punteggio per 280 minuti al Mazza, più soltanto di Frosinone (161’) e Chievo (85’) in match casalinghi.

Sfida tra la squadra che ha perso più punti con gol subiti negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A (Milan otto, al pari del Cagliari) e l’unica che invece non ne ha ancora perso alcuno nello stesso intervallo di tempo (SPAL).

SPAL Milan diretta live | Dove vedere la partita in tv o in streaming

Dove vedere SPAL Milan in tv? La partita SPAL Milan in live streaming sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di SPAL Milan è previsto per domenica 26 maggio 2019 alle ore 20,30.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.