Fiorentina Genoa streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A | Domenica 26 maggio 2019

FIORENTINA GENOA STREAMING TV – Domenica 26 maggio 2019 alle ore 20,30 Fiorentina e Genoa scendono in campo allo stadio Franchi, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Partita importantissima per entrambe le squadre alla ricerca della salvezza. Ai viola basta un punto, al Genoa no: ne servono tre. I rossoblù infatti sono al terz’ultimo posto e devono vincere sperando che una tra Empoli ed Udinese non vinca. Insomma, a Firenze andrà in scena una partita vera. Sfida da non perdere assolutamente.

Dove vedere Fiorentina Genoa in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Fiorentina Genoa streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Fiorentina e Genoa sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Genoa, 38esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30 di domenica 26 maggio 2019.

Fiorentina Genoa streaming live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Fiorentina e Genoa sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Fiorentina Genoa streaming live | Cesare Prandelli

In occasione della conferenza stampa, Cesare Prandelli ha così dichiarato circa la partita di questa sera: “È stata una settimana particolare perché sappiamo l’importanza della partita di Firenze. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Dobbiamo essere determinati, ordinati e convinti per tutta la partita perché dipende da noi”.

Genoa che stasera si scontra con la Fiorentina, squadra alla quale Prandelli è molto legato. “Il destino a volte è crudele, ma in questo caso è nelle nostre mani. La vita riserva sempre sorprese. Con serenità e capacità dobbiamo provare a limitare le emozioni”.

Poi ha aggiunto: “I tifosi genoani sono meravigliosi, avere così tante persone al seguito dà forti motivazioni. In palio c’è qualcosa di grande e i tanti genoani ci daranno stimoli importanti. Non pensiamo alla partita degli altri, resto concentrato sulla nostra”.

“Adesso non è il momento di fare nessuna analisi della stagione. Concentrazione e adrenalina solo sulla partita di Firenze: la Fiorentina ha calciatori che a livello individuale possono essere devastanti. Durante la stagione ho sempre avuto la percezione che avremmo dovuto lottare fino alla fine. Nelle ultime 10 partite abbiamo creato molte occasioni, ma facciamo fatica a realizzare. Non esiste la paura. Domani serve tanta determinazione”.

Fiorentina Genoa streaming live | Le parole di Vincenzo Montella

L’allenatore della Fiorentina ha commentato le voci su un possibile acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso durante la conferenza stampa: “L’indiscrezione del New York Times? Ci mancava solo questa… Commisso mi ha seguito anche lì. Le voci lasciano il tempo che trovano. Ho iniziato ad allenare con Sensi e ci fu il passaggio con gli americani. Sono abituato ma queste voci non contano. Conta la passione dei Della Valle, dimostrata ieri da Andrea Della Valle che sta soffrendo molto. Soffre la situazione, il destino ha voluto che ci giocassimo il campionato all’ultimo respiro”.

Fiorentina Genoa streaming live | Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di questa sera.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo; Mirallas, Gerson, Benassi, Veretout, Biraghi; Muriel, Chiesa; Allenatore Montella (squalificato, in panchina Russo).

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Criscito, Romero; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso; Pandev, Kouame. Allenatore: Prandelli

Arbitro: Orsato di Schio