Elezioni europee Irlanda 2019 risultati | Exit poll | Risultati voto

Elezioni europee Irlanda 2019 risultati – Dopo Gran Bretagna e Olanda, che hanno votato nella giornata di ieri, l’Irlanda ha votato venerdì 24 maggio per le elezioni Europe 2019. Le urne sono rimaste aperte dalle 7.00 alle del 22.

> Eurovoto in Irlanda: gli exit poll

I dati disponibili finora – I risultati ufficiali delle elezioni in Irlanda usciranno domenica 26 maggio nella notte, esattamente insieme agli altri 27 paesi europei. Ciò che è possibile consultare sono gli exit poll.

> Le previsioni di voto: chi vincerà?

Gli exit poll – Qui i primi exit poll per l’Irlanda.

Grande successo dei Verdi a Dublino, dove sono risultati il partito più votato. Nelle altre due circoscrizioni è in testa il partito europeista di centro destra, Fine Gael, del premier Leo Varadkar.

Qui di seguito le proiezioni di RTE/TG4, per circoscrizione:

Dublino

Midlands-North-West:

South:

Elezioni europee Irlanda 2019 | Referendum divorzio

Oggi in Irlanda si è votato anche per il referendum sul divorzio. L’87 per cento dei votanti, secondo gli exit poll ha scelto di semplificare le procedure per il divorzio.

Elezioni europee Irlanda 2019 risultati | Partiti

I candidati eletti – Undici i candidati eleggibili, più due riserve elette ma che entreranno in Parlamento europeo solo quando la Brexit sarà effettiva e il Regno Unito uscirà in via definitiva dall’Ue.

I partiti – Quattro i principali partiti irlandesi che si contendono il potere da quando l’Irlanda è diventata ufficialmente una Repubblica nel 1948: il Fine Gael (FG), Fianna Fáil (FF), Sinn Féin (SN) e il Partito laburista irlandese (che storicamente ha governato assieme a FG come partner di minoranza).

Elezioni europee Irlanda 2019 risultati | Risultati

Le proiezioni – Secondo le proiezioni, molto probabilmente il Fine Gael otterrà la maggior parte dei voti (il 30 per cento) e invierà quattro deputati al Parlamento europeo, un segno incoraggiante di ripresa dopo che alle elezioni generali del 2016, le ultime, aveva perso oltre venti seggi ottenendo solo il 25 per cento.

Appena dietro, il risultato migliore lo farà il Fianna Fáil: è dato al 24 per cento e riuscirà a guadagnare un seggio in più passando dagli attuali due a tre. Il Sinn Féin si aggirerà intorno al 20 per cento dei voti e porterà due o tre seggi al gruppo della sinistra radicale.

Il principale partito – Il Fine Gael è un partito conservatore e liberale e al Parlamento Europeo siede con il Partito Popolare Europeo (PPE), il gruppo politico di centrodestra dove stanno anche la CDU della cancelliera tedesca Angela Merkel e Forza Italia.

Fine Gael significa letteralmente “la famiglia degli irlandesi”. Il partito è stato fondato nel 1933 e attualmente il suo leader, Leo Varadkar, guida un governo di minoranza – in Irlanda il primo ministro viene anche chiamato con il nome celtico di Taoiseach – sostenuto da altri partiti all’interno del Dáil che però formalmente non fanno parte del governo: Varadkar è di origini indiane e irlandesi ed è il primo primo ministro dichiaratamente omosessuale e il più giovane nella storia del paese.

Europeisti vs euroscettici – In Irlanda, come in altri paesi, in vista del voto si è parlato molto della dicotomia fra europeisti ed euroscettici. L’Irish Times, il più importante giornale irlandese, ha scritto che “la struttura dell’Unione Europea per come l’abbiamo conosciuta finora è sotto minaccia per l’ascesa dei partiti populisti in tutto il continente, che sicuramente otterranno una forte rappresentanza nella prossima legislatura”.

Una delle domande principali che si pone il Times è se questo trend prenderà piede anche in Irlanda, dove finora i partiti storici sono riusciti a mantenere il consenso grazie al modo in cui in questi anni hanno gestito Brexit, più o meno uniti di fronte al “nonsense che arriva dall’altra parte del mare”.

La solidarietà mostrata dagli altri paesi europei e dalle istituzioni nei confronti dell’Irlanda in questa situazione potrebbe influenzare il voto degli irlandesi verso partiti più europeisti e tradizionali, in controtendenza rispetto ad altri paesi dell’UE.

Elezioni europee Irlanda 2019 risultati | Brexit

Irlanda e Brexit – Il voto in Irlanda è quindi strettamente legato alla Brexit: Dublino infatti ha già preso posizione, affermando di voler rimanere in Unione Europea, e il numero dei seggi in Europarlamento aumenterà così da 11 a 12.

Sono 59 i candidati in tre circoscrizioni e la sfida è tra populisti e europeisti. , le elezioni europee proseguono in queste ore in Irlanda e in Repubblica Ceca.

La popolazione – Con 4,8 milioni di abitanti, l’Irlanda è uno degli stati membri più piccoli in termini di popolazione, e rappresenta poco più dell’1 per cento della popolazione dell’intera Unione Europea.

Elezioni europee Irlanda 2019 risultati | Affluenza

L’affluenza – Molto probabilmente in Irlanda l’affluenza aumenterà nel 2019 rispetto al 2014, quando fu intorno al 52 per cento, anche a causa di Brexit e della centralità che ha assunto all’interno del dibatto nazionale irlandese.

Cosa aveva votato nel 2014 – Per le ultime elezioni europee del 2014, in Irlanda aveva vinto il Fine Gael con il 22,28 per cento di preferenze. Al secondo posto Sinn Fein con il 19,52 per cento dei voti e 3 seggi. Terza posizione per Fianna Fail, con il 22,31 per cento dei voti e 1 seggio guadagnato.

Referendum per il divorzio – Contestualmente alle elezioni europee, gli elettori irlandesi si sono espressi anche sul referendum riguardante il divorzio: nel caso in cui la legge dovesse passare, a quel punto si ridurranno notevolmente i 4 anni che una coppia deve ora attendere prima di vedere il proprio divorzio divenire ufficiale.

Le elezioni europee hanno fatto passare in secondo piano questo importante referendum.

