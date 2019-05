🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 23 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Il commissario Montalbano | All together now | Passengers

ASCOLTI TV 23 MAGGIO 2019 – GIOVEDÌ – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati Auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di ieri giovedì 23 maggio 2019 tante le opportunità per i telespettatori. Rai 1 proponeva un grande classico come Il commissario Montalbano, che regala sempre ottimi ascolti anche quando si tratta di repliche, mentre su Canale 5 andava in onda la seconda puntata di All together now, lo show con Michelle Hunziker e J-Ax che ha registrato ottimi ascolti la scorsa settimana.

Su Rai 2 invece il film Passengers. Altri film della serata di ieri erano Fai bei sogni, ispirato al libro di Massimo Gramellini su Rai 3 e King Arthur su Italia 1.

Ascolti tv 23 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata è stata la puntata della serie tv Il commissario Montalbano, il colosso di Rai 1 ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri. L’episodio La piramide di fango ha totalizzato 5.039.000 spettatori pari al 22,9% di share.

Rispetto alla puntata della scorsa settimana, cala All together now che totalizza 2.759.000 spettatori pari al 15,3% di share. Bene su Rai 2 il film Passengers con un ascolto di 1.309.000 spettatori pari al 5,7% di share.

Su Rai 3 il film Fai bei sogni di Marco Bellocchio, ispirato al romanzo di Massimo Gramellini, totalizza un ascolto di 894.000 spettatori pari ad uno share del 4,1%.

L’appuntamento con Dritto e rovescio su Rete 4 registra un ascolto medio di 807.000 spettatori con il 4,6% di share. Su La 7 Piazza Pulita di Corrado Formigli ha registrato 1.088.000 spettatori con uno share del 6,2%.

Infine su TV 8 Mia Moglie per Finta ha intrattenuto il 2% con 445.000 spettatori.

Ascolti tv 23 maggio 2019 | Giovedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 vince in Access prime time I soliti ignoti di Amadeus che ha totalizzato 4.632.000 spettatori con il 19,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.359.000 spettatori con uno share del 18,7%.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il 4,5% con 1.054.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 1.117.000 spettatori con il 4,8%. Su Rai 3 la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.585.000 spettatori pari al 7,1% e a seguire Rai Parlamento Elezioni ha totalizzato 523.000 (2,2%).

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 952.000 persone all’ascolto (4,3%) nella prima parte e 1.020.000 (4,3%) nella seconda, mentre su La 7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber che ha ospitato Matteo Salvini ha interessato 1.700.000 spettatori (7,4%).