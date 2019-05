Europee 2019 Paesi Bassi exit poll | I Paesi Bassi e il Regno Unito sono stati i primi paesi a votare alle elezioni Europe 2019. Le urne sono rimaste aperte alle 7.30 del 23 maggio 2019 alle 21.

Secondo gli exit poll s’impongono i laburisti di Timmermans con il 18 per cento. “Gli elettori ci hanno premiato perché vogliamo un’Europa più vicina a chi ha bisogno di aiuto”, commentano.

A crollare, sempre secondo gli exit poll, sono gli xenofobi. Grande calo anche per la destra di Baudet.

> Se non visualizzi tutti gli ultimi aggiornamenti clicca qui

In totale i cittadini che avevano diritto di voto erano 13,5 milioni.

Nella scorsa legislatura i democratici cristiani erano il gruppo più numeroso di Bruxelles, con cinque seggi. Nelle settimane prima delle elezioni, i gruppi nazionalisti hanno aumentato i loro consensi.

Alla chiusura delle urne sono iniziati a uscire gli exit poll, i sondaggi all’uscita dei seggi elettorali.

Europee 2019 Paesi Bassi exit poll | I numeri

In particolare, al primo posto ci sarebbero i socialdemocratici di PvdA, il partito di Timmermans, con il 18,4 per cento. Al secondo posto i liberali del VVd, il partito del premier Rutte, con il 14,6 per cento. Al terzo posto con il 12,5 per cento i cristiano-democratici. Al quarto troviamo gli euroscettici di Forum voor Democratie, con l’11,2 per cento. Al quinto i verdi con il 10,4 per cento.

Timmermans è il candidato di punta, lo spitzenkandidat dei socialisti europei, e aspira a prendere il posto di Jucker alla presidenza della Commissione europea.

Europee 2019 Paesi Bassi risultati | Per avere i risultati definitivi si dovrà attendere domenica 26 maggio, quando tutti e 28 i paesi avranno terminato le operazioni di voto.

I Paesi Bassi eleggono 26 dei 751 eurodeputati del parlamento Ue. (Qui la ripartizione dei seggi nei 28 stati membri).

Domani, 24 maggio, tocca all’Irlanda. A seguire tutti gli altri paesi. L’Italia vota invece domenica 26 maggio, come la maggior parte dei paesi. Qui il calendario completo.

• La guida al voto di TPI

• Dove votare: come trovare il proprio seggio

• Quali sono i documenti da portare al seggio

• Chi sono i candidati di ogni partito

• Quali sono i gruppi politici del Parlamento Ue