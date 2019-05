Cassazione: “Dopo la Brexit l’Italia avrà 3 eurodeputati in più”

Europee deputati italiani – A pochi giorni dalle elezioni europee la Cassazione ha fatto sapere che il numero di eurodeputati che gli elettori italiani sono chiamati ad eleggere passerà da 73 a 76 a seguito della Brexit.

In questo articolo abbiamo fatto una panoramica di quali sono i rapporti di forza tra i partiti in alcuni grandi paesi Ue.

I giudici hanno quindi spiegato che domenica 26 maggio saranno eletti tutti e 76 i parlamentari europei, ma che solo 73 di questi si insedieranno subito, mentre i restanti 3 potranno iniziare a svolgere la loro funzione solo dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue.

Elezioni europee | Dopo mesi di incertezze, il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee dato che l’uscita di Londra dall’Unione europea è stata ancora una volta rimandata. I cittadini inglesi sono chiamati al voto giovedì 23 maggio.

Elezioni europee: cosa succederà all’Europarlamento quando verrà approvata la Brexit

La premier Theresa May ha cercato fino all’ultimo di evitare che i cittadini britannici andassero al voto, ma a causa del mancato accordo con il partito Laburista guidato da Jeremy Corbyn ha dovuto chiedere all’Ue una proroga per la Brexit fino al 31 ottobre 2019.

Essendo ancora parte dell’Ue, anche i cittadini del Regno Unito quindi dovranno eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo.

Il ritorno al voto dei cittadini britannici ha influito negativamente sul partito della premier Theresa May: secondo gli ultimi sondaggi il partito Conservatore è sceso notevolmente nel gradimento degli elettori, a tutto vantaggio di Nigel Farage.

Il suo partito Brexit Party, di ispirazione antieuropeista ed euroscettica, è dato al 35 per cento, contro il 15 per cento dei Laburisti e il 9 per cento dei Conservatori.

Qui tutti gli ultimi sondaggi europei, giorno per giorno.

