Un mosaico di dolore: il volto “pixelato” di Salvini composto da 400 foto di migranti

Salvini migranti Pisa mosaico | L’immagine del ministro dell’Interno e vicepremier è un mosaico di piccole foto di morte e salvataggi in mare. È l’opera realizzata dagli studenti del liceo artistico Russoli di Pisa.

In occasione di una mostra dedicata all’acqua, i liceali hanno creato questo collage. Sono 400 immagini di forte dolore, che insieme compongono il volto di Salvini.

Gli autori dell’opera sul leader della Lega hanno dichiarato: “Nessuna provocazione: è arte. E l’obiettivo è far riflettere. Tutto qui”.

Il poster di Salvini è diventato il simbolo dell’esposizione nella galleria di Delio Gennai, in via San Bernardo a Pisa.

Sul pavimento di fronte al volto “pixelato” del leader della Lega è stata posizionata una coperta isotermica, proprio quella utilizzata dai soccorritori per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti. In questo caso dei migranti, soccorsi dopo la lunga traversata del Mediterraneo nelle condizioni più ostili.

“Abbiamo utilizzato un selfie di Salvini disteso su un divano con un tessuto dorato”, proprio come la coperta.

Salvini migranti Pisa mosaico | Parla una delle studentesse autrice dell’opera

“È arte – racconta al Tirreno Serena Bevilacqua, una studentessa del liceo di Pisa –. Non c’è nessuna provocazione. Abbiamo scelto di dedicare la mostra all’acqua, perché è versatile. E l’abbiamo raccontata in vari modi, per cercare di creare più dubbi possibili all’inconscio. Non abbiamo descritto l’opera: ognuno può interpretarla a modo suo. È uno invito a riflettere”.

Salvini migranti Pisa mosaico | La risposta del vicepremier agli studenti di Pisa

Matteo Salvini ha postato sui social la notizia: “Evviva l’arte, evviva Pisa! #portichiusi #mentiaperte”.

