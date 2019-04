Il programma di Fabio Fazio “Che Tempo che Fa” sarebbe stato cancellato dal palinsesto di Rai Uno del prossimo inverno. L’indiscrezione è comparsa sul sito “Dagospia” ma al momento non ci sono ancora conferme.

La trasmissione del conduttore savonese, in onda sulla rete ammiraglia la domenica a partire dalle 20.30, sarebbe sparita dalla programmazione perché non avrebbe ottenuto i risultati previsti dai vertici di Viale Mazzini.

Quella sull’addio di Fazio a Rai 1 non è l’unica voce che circola nei corridoi della tv di Stato: sembra che anche la Vita in Diretta subirà grandi novità.

La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nello spazio pomeridiano, dall’anno prossimo dovrebbe avere nuovi conduttori: al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, che avrebbero deluso in termini di ascolti, dovrebbero arrivare Massimo Giletti e Lorella Cuccarini.

Anche in questo caso però si tratterebbe di sole indiscrezioni. A proposito del destino di Fabio Fazio, ogni giorno sempre più incerto, si era pronunciato nei giorni scorsi anche Carlo Freccero alla guida della seconda rete: “Mi piacerebbe molto riprendermelo, perché insieme abbiamo fatto cose belle”.

Per il conduttore e autore televisivo si tratterebbe di un ritorno dal momento che, per anni, è stato alla guida del programma Quelli che il calcio in onda proprio su Rai 2.

Il vento di cambiamento in Rai soffia sempre più forte: ha scatenato una vera e propria polemica, la voce secondo cui i canali tematici Rai Premium e Rai Movie sarebbero stati cancellati dalla tv di Stato. Nei prossimi giorni si attendono notizie più certe.

