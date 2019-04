MENTRE ERO VIA – Una storia che parla di riscatto, quella di Mentre ero via, la nuova fiction in onda su Rai 1 a partire da giovedì 28 marzo 2019.

Co-prodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, la fiction è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Michele Soavi. Gli autori scrivono fianco a fianco da ben undici anni e hanno conosciuto il successo con altre serie televisive come “Tutti pazzi per amore”, “Una grande famiglia” e la più recente “La compagnia del cigno“.

Ed è sempre su Rai 1 che la coppia d’autori torna con una nuova fiction, intesa come un thriller psicologico e con protagonista Vittoria Puccini.

Mentre ero via è composto da sei puntate e racconta, tramite la bella Puccini, la storia di una donna che deve riscoprire la sua identità dopo aver perso la memoria.

Vediamo tutto quello che sappiamo su questa nuova fiction di Rai 1, canale che propone costantemente nuove perle televisive per animare il proprio palinsesto (l’ultima è proprio Il nome della Rosa).

Mentre ero via | La trama

Nell’affascinante cornice di Verona, prende vita la fiction Mentre ero Via. In una villa sul Lago di Garda, di notte avviene una tragedia di cui è testimone Monica Grossi (Vittoria Puccini). Monica è una donna bella e facoltosa, sulla soglia dei quarant’anni, che assiste a una terribile colluttazione che provoca la morte di due uomini: il primo è Gianluca Grossi, marito di Monica e manager dell’azienda farmaceutica di famiglia; l’altro è Marco De Angelis, l’avvocato con cui Monica aveva una relazione clandestina.

Dopo quella notte, Monica si risveglia dal coma: ha avuto un incidente mentre scappava dalla villa, ma adesso la sua memoria non vuole collaborare perché è ferma a otto anni prima: il suo cervello ha azzerato una parte importante della sua vita.

Monica ha diversi nemici, primo tra tutti Riccardo (fratello del marito defunto), che la ritiene responsabile di quel terribile disastro che ha sconvolto la famiglia. Anche Barbara, sorella di Gianluca, prima della tragedia era una sua cara amica e adesso invece non la riconosce più.

E anche Monica è confusa, perché non si rispecchia nel quadro che hanno fatto di sé le persone che affermano di conoscerla: una donna egocentrica, adultera e poco amorevole con i figli, interessata soltanto all’etichetta e al lusso.

Dalla sua parte per fortuna c’è la psicologa Caterina Liguori, che l’aiuta a ripercorrere quegli anni di vuoto. Al suo fianco c’è anche Stefano De Angelis, il fratello del suo presunto amante, che a sua volta ha perso la moglie.

La trama nel dettaglio di Mentre ero via

Mentre ero via | Anticipazioni terza puntata

Questa sera, giovedì 11 aprile 2019, torna su Rai 1 la fiction Mentre ero via, in prima serata a partire dalle 21.25. Nella terza puntata proseguono le indagini di Monica, interpretata da Vittoria Puccini, alla ricerca della verità su quell’incidente nel quale sono morti Gianluca e Marco.

Al suo fianco Stefano, l’unico che sembra credere nella sua buonafede e che la aiuterà nella sua ricerca della verità. I due riusciranno ad ottenere le immagini delle telecamere di sorveglianza relative al momento dell’incidente.

Dalle riprese si vede Gianluca che spara a Marco e poi precipita dal balcone. Di seguito la donna scappa spaventata e in quel momento viene investita da un’auto. Ma la vicenda si tinge sempre più di giallo.

I due poi vanno in Svizzera e lì faranno nuove sorprendenti scoperte su Gianluca. Qualcuno però che non vuole che queste indagini vadano avanti minaccerà Stefano.

Le anticipazioni della terza puntata di Mentre ero via

Mentre ero via | Anticipazioni seconda puntata

Il 4 aprile 2019 va in onda la seconda puntata di Mentre ero via. La fiction di Rai 1 ci ripropone le peripezie di Monica. La donna, dopo 4 mesi di coma, deve riprendere in mano le redini della sua vita e ad aiutarla ci pensano la psicologa Liguori e la sua migliore amica Barbara.

Quest’ultima preferisce schierarsi contro padre e fratello pur di aiutare Monica a ritrovare la memoria e a fare chiarezza su quel terribile incidente di cui non ha più ricordi.

Ma, soprattutto, Monica vuole focalizzarsi sulla sua famiglia, i propri figli, ripristinare con loro un rapporto e lo fa con l’aiuto di Barbara.

Nel frattempo, Monica fa ritorno a Palazzo Grossi (dove ha vissuto) e si convince sempre più di aver avuto una relazione con l’avvocato Marco (che ha perso la vita insieme al marito in quel tragico incidente di 4 mesi prima). Stefano, fratello di Marco, non è d’accordo e vuole dissuaderla, ma Monica non glielo permette. Finché, grazie a un piccolo dettaglio spifferato da Sara, la donna non inizia a dubitare della sua presunta infedeltà.

Qual è la verità che si cela dietro il suo rapporto con Marco? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi questa sera su Rai 1 per vedere la seconda puntata di Mentre ero via.

Mentre ero via | Anticipazioni prima puntata

Cosa aspettarsi dalla prima puntata di Mentre ero via? Come abbiamo già illustrato nella trama, tutto parte da Monica Grossi che si risveglia dal coma. In un letto di una clinica di Verona, Monica riprende conoscenza dopo quattro mesi di coma causato da un incidente avvenuto in una terribile notte.

Infatti, quella fu la notte in cui persero la vita Gianluca Grossi e Marco De Angelis: il primo era il marito di Monica, il secondo il suo presunto amante.

Monica, dopo quattro mesi di coma, non ricorda più nulla degli ultimi otto anni della sua vita, men che meno questo tragico episodio. Ad informarla è Riccardo, fratello di Gianluca, che l’accusa di aver infangato il nome della loro famiglia.

Monica cerca d’impegnarsi nei colloqui terapeutici e per fortuna ad aiutarla c’è la dottoressa Liguori, una psicologa che prende a cuore il suo caso e l’aiuta a recuperare la memoria.

Un cambiamento avviene nel momento in cui Monica incontra Stefano De Angelis, il fratello del suo presunto amante: sarà in seguito a quest’incontro che alcuni ricordi inizieranno a tornare a galla.

Le anticipazioni della prima puntata di Mentre ero via

Mentre ero via | Il cast

Punta di diamante di questa nuova fiction è sicuramente Vittoria Puccini, conosciuta dagli amanti della televisione per quel suo ruolo da protagonista in “Elisa di Rivombrosa” e che in Mentre ero via interpreta Monica Grossi.

Flavio Parenti invece interpreta Riccardo Grossi, fratello del marito di Monica. Riccardo prende in mano le redini dell’azienda di famiglia alla scomparsa del fratello, è un uomo elegante e pronto a diventare padre che diffida della buona parola di Monica: infatti, quando questa si risveglia dal coma è proprio Riccardo a rivelarle i tragici eventi di quattro mesi prima.

Francesca Cavallini invece interpreta Barbara Grossi, la sorella di Gianluca e Riccardo, una donna molto legata alla famiglia e un tempo amica di Monica, prima che scoprisse della sua tresca con l’avvocato. Ciò nonostante, quando Monica si risveglia dal coma, Barbara cerca di aiutarla a ricostruire il legame con i suoi figli.

Stefania Rocca interpreta la psicologa Caterina Liguori, Giuseppe Zeno invece interpreta Stefano De Angelis, istruttore di vela e padre single nonché fratello dell’uomo che è morto quella notte insieme al marito di Monica. Carmine Buschini interpreta Rocco, il figlio di Stefano.

Paolo Romano invece interpreta il marito di Monica, Gianluca, che perde la vita in quella tragica notte da cui parte tutta la trama della fiction.

Il cast al completo della fiction Mentre ero via

Mentre ero via | Streaming

Come tutte le migliori fiction della Rai, anche Mentre ero via va in onda da giovedì 28 marzo su Rai 1, in prima serata alle ore 21:25.

Sei sono le puntate che ci aspettano per questa nuova fiction, il cui appuntamento è confermato di giovedì. Per seguire Mentre ero via, basta collegarsi su Rai 1 (che trovate al tasto 1 del telecomando).

Mentre ero via streaming e diretta tv: ecco dove vedere la serie tv Rai con Vittoria Puccini