Luigi Di Maio contro Alessandro Di Battista. Ormai tra i due “nomi forti” del Movimento 5 stelle è il gelo. Ovviamente, in pubblico, smentiranno ogni screzio. Ma il silenzio del “leader” e le frecciate del capo politico mostrano chiaramente la distanza tra i due (ex?) amici.

Il vicepremier, nel video Facebook post esito delle elezioni in Basilicata, ha mandato un chiaro messaggio al classico “buon intenditor”.

“Lo voglio dire a tutto il Movimento”, il monito del capo politico: “Sono le persone che non hanno mai mollato che determinano i risultati dei 5 stelle. E questo è il momento di non mollare, di dare ancora di più”.

>>> Che fine ha fatto Alessandro Di Battista?

Ed eccoci alla frecciata chiaramente diretta al “reporter-viaggiatore” Alessandro Di Battista: “Non ci sono viaggi da fare. Questo è il momento di combattere”.

Secondo l’Istituto Ixé, infatti, la gran parte degli 80mila consensi persi in Basilicata dal M5S rispetto alle politiche sono finiti al partito di Salvini”.

>>> Di Battista e il M5s sempre più lontani: dopo il Sudamerica se ne va in India

Una tendenza che gli esperti definiscono “ormai consolidata” e che difficilmente potrà essere arginata da futuri apparentamenti a livello locale con quelle che Luigi Di Maio ha chiamato le “liste civiche del territorio”.

Ora la palla passa in mano ad Alessandro Di Battista: sceglierà l’India o di tornare ventre a terra a lavorare per il Movimento 5 stelle? Soprattutto, accetterà o declinerà definitivamente la richiesta di Luigi Di Maio di candidarsi alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione “Nord” per provare a inveritire la rotta, a togliere – lui, il “reporter-viaggiatore” – voti a Matteo Salvini?