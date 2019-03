BENEFICI CORSA – Che correre faccia bene alla salute e al proprio corpo è cosa abbastanza risaputa. Una sana attività fisica, infatti, ci permette di eliminare tossine in eccesso e ritrovare la forma fisica perduta.

Per questo la corsa è considerata il miglior alleato di chi vuole perdere qualche chilo in eccesso, magari perché la prova costume si fa sempre più vicina! Correre è d’altronde un’attività naturale, uno sport completo e a costo zero, visto che lo si può fare tranquillamente in un parco, senza spendere in abbonamenti in palestre o piscine!

Non tutti, però, conoscono nel dettaglio i benefici della corsa. Ecco allora tutti i suoi segreti, e perché fa davvero bene alla salute.

Innanzitutto, come accennato, correre fa dimagrire. Chi ha mai corso in vita sua lo sa: ci si sente più energici, attivi e pimpanti. Ma i veri benefici si vedono sul medio-lungo termine. La corsa accelera il metabolismo ed aiuta a bruciare i grassi, in particolare con le corse a media intensità. Correndo a ritmi elevati, invece, il nostro corpo brucerà principalmente carboidrati.

La corsa, poi, è un antidepressivo naturale. Aiuta a produrre l’ormone del buonumore, la serotonina, e fa diminuire i livelli di stress. La corsa, quindi, fa bene non solo al corpo ma anche al cervello. I benefici della corsa stanno anche nel favorire il rilassamento mentale e di conseguenza il riposo notturno.

Correre, inoltre, fa bene al cuore. Riduce il rischio di malattie cardiache, rinforzando i muscoli del cuore: la corsa, infatti, fa aumentare la frequenza cardiaca, perché il cuore deve aumentare i propri battiti a causa dell’intensa attività fisica. Avere un cuore forte non può che fare bene, perché migliora la nostra circolazione sanguigna e previene patologie legate ad una pressione troppo alta.

Ci sono poi dei benefici della corsa meno conosciuti. Ad esempio non tutti sanno che aiuta a prevenire l’osteoporosi, un problema che riguarda soprattutto le donne. Le ossa, infatti, se ci si allena correttamente, si rafforzano per adattarsi allo stress.

Altro aspetto molto importante è che correre riduce l’ansia. Molti studi hanno evidenziato come lo sport aerobico sia efficace nel combattere i disturbi legati all’ansia e al panico. Una mezz’oretta di corsa ha gli stessi effetti benefici di un ansiolitico.

Infine, ma non meno importante del resto, correre abbassa i livelli di colesterolo. Importanti ricerche hanno dimostrato che correre a media intensità aiuta ad aumentare i livelli di colesterolo buono, quello che aiuta a prevenire il rischio di attacchi cardiaci o infarti.