Il calo nei consensi. I flop elettorali in Abruzzo prima e in Sardegna poi. Il tutto con le elezioni europee ormai a un passo e la Lega che, ogni giorno che passa, mangia voti al Movimento 5 stelle.

Sul banco degli imputati il primo nome della lista è quello di Luigi Di Maio. Ed è su di lui che si è concentrata, ormai da tempo, l’ira di Beppe Grillo (e non solo).

Per questo Luigi Di Maio ha accelerato il “suo” progetto per voltare pagina e radicare il Movimento 5 stelle sul territorio, e non solo sulla rete.

Così, se da un lato il capo politico continua a sostenere che “a livello di governo non cambia nulla”, dall’altro è pronto a mettere in atto “novità importanti” sull’organizzazione del progetto politico.

A breve dovrebbero partire le votazioni online su quello che è stato definito “il nuovo assetto” del Movimento.

Primo step: la deroga ai due mandati in caso di incarichi locali per evitare quello che in ambienti stellati viene definito il “rischio di imbarcare dei signor nessuno” per sostituire gli esponenti che hanno portato i 5s a diventare (per qualche mese) la prima forza politica d’Italia.

Questa possibilità potrebbe però essere non solo ai consiglieri comunali ma anche a chi è stato parlamentare per due mandati. Attenzione: niente terza candidatura per Montecitorio o Palazzo Madama ma strada aperta come consigliere comunale o sindaco.

Secondo step: dare al Movimento 5 stelle una “struttura verticale” simile a una qualsiasi segreteria politica. Ma guai a chiamarla così. A decidere i nomi dei “referenti” sarà il capo politico – quindi Di Maio – con successivo voto della “rete”.

Terzo step: le liste civiche. Questo il punto dove, con ogni probabilità, Di Maio dovrà scontrarsi con i “duri e puri” del Movimento. Il rischio, secondo gli “anti-Di Maio”, è che questo sia un escamotage per “apparentamenti con la Lega” in vista delle elezioni autunnali in Emilia Romagna.

Intanto, però, sono le prossime due tornate elettorali, le regionali in Basilicata del 24 marzo e le Europee di maggio, a proccupare l’ala “movimentista” dei 5 stelle.

In prima fila, ovviamente, “i” Di Battista. Stavolta è papà Vittorio ad avvertire il gruppo dirigente del Movimento: “La via crucis continua”, il commento su Facebook dopo il flop sardo.

“Dopo la ‘stazione’ d’Abruzzo, quella sarda a cui seguiranno, il prossimo 24 marzo quella di Basilicata e, il 23 maggio, quella europea”.

“I patti vanno rispettati, dicevano gli antichi e gli antichi erano persone serie e capaci. Anche noi, voi, dobbiamo e dovete mantenere i patti. Quelli sottoscritti con il Popolo, in piazza, alla luce del sole”, è il richiamo di Di Battista padre.

“Quelli siglati in qualche ufficio, seduti su divani e divanetti di broccato, quelli che in cambio ti ‘concedono’ di fare il ministro o il sottosegretario”, avverte “non sono patti, sono compromessi”.