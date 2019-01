Entrano in un freezer abbandonato per gioco: tre bambini piccoli muoiono soffocati

In Florida, negli Stati Uniti, tre bambini di 1, 4 e 6 anni sono morti dopo essersi chiusi accidentalmente all’interno di un congelatore.

Le indagini hanno rivelato che i bambini stavano giocando fuori dalla loro casa nella città di Live Oak, quando hanno notato un congelatore rimasto abbandonato nel cortile.

I piccoli sono quindi entrati nel freezer e si sono chiusi dentro, morendo soffocati.

La madre del bambino di 4 anni ha detto agli investigatori che stava badando lei ai piccoli, ma che si era allontanata un momento per andare in bagno. Al suo ritorno, i bambini erano spariti.

La donna ha riferito di aver svegliato la nonna degli altri due bambini per poi cominciare a perlustrare la casa.

Lo sceriffo Sam St. John ha dichiarato alla NBC News che le due donne, che sono amiche e vivono insieme a casa con i bambini, hanno trascorso tra i 30 e i 40 minuti alla ricerca dei bambini prima di controllare il congelatore.

“Quando hanno aperto il freezer, si sono rese conto che i tre bambini erano all’interno e che non respiravano. A quel punt0 hanno iniziato gli sforzi di rianimazione e hanno chiamato il 911″, ha scritto il dipartimento dello sceriffo su Facebook.

L’ufficio dello sceriffo ha riferito che, in seguito ad accertamenti, è emerso che una cerniera munita di lucchetto si era chiusa”intrappolando i bambini all’interno”.

I bambini sono morti quasi certamente per soffocamento. Tuttavia, si attende ancora l’esito dell’autopsia per accertare le cause del decesso.