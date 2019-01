Motta Sanremo 2019 | Carriera | Brani | Vita privata | Fidanzata | Instagram

MOTTA SANREMO 2019 – Francesco Motta, noto anche solo come Motta, è un cantautore e polistrumentista italiano in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Dov’è l’Italia”.

Ma chi è Motta? Il cantante nasce a Pisa il 10 ottobre 1986 da famiglia livornese. Nel 2006 è tra i fondatori del gruppo Criminal Jokers, band nata inizialmente con una matrice busker-punk, ma poi improntata su una musicalità più vicina alla new wave. Nel gruppo ricopre i “ruoli” di paroliere, cantante e batterista. La band fa il suo esordio nel 2010 con “This Was Supposed to Be the Future”, album prodotto da Andrea Appino, frontman degli Zen Circus.

Il secondo album dei Criminal Jokers, “Bestie”, il primo in italiano, esce due anni dopo. Nel frattempo Motta suona come polistrumentista nei concerti di Nada, Zen Circus, Il Pan del Diavolo e Giovanni Truppi.

Nel 2013, dopo il trasferimento a Roma, Motta inizia gli studi in composizione per film presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, sotto la direzione artistica di Ludovic Bource e inizia a comporre diverse colonne sonore per film e documentari.

Nel 2016 la svolta: esce il suo primo album da solista intitolato “La fine dei vent’anni”, prodotto da Riccardo Sinigallia, che è anche coautore di alcuni brani.

Nel settembre seguente Motta viene candidato alla Targa Tenco 2016 nella categoria “Opera prima”. Il 20 settembre 2016 riceve il premio vincendo con enorme vantaggio sulla concorrenza. Inoltre si aggiudica anche il premio PIMI Speciale 2016 del MEI come artista indipendente italiano.

Il 26 gennaio 2018 pubblica il primo singolo “Ed è quasi come essere felice”; il 5 marzo 2018 il secondo singolo “La nostra ultima canzone”. Singoli che anticipano la pubblicazione del secondo album in studio, “Vivere o morire”, prodotto da Taketo Gohara. Il disco di Motta ottiene la Targa Tenco 2018 quale miglior disco in assoluto. Il 29 giugno 2018 pubblica il terzo singolo “Quello che siamo diventati”.

Infine la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Dov’è l’Italia.

Motta Sanremo 2019 | Vita privata | Instagram

Dal 2017 è legato sentimentalmente all’attrice Carolina Crescentini che spesso compare al fianco del cantante. Anche sui profili social. Motta, infatti, come molti altri artisti, è molto attivo sui social, in particolare Instagram (qui il suo profilo), dove posta diversi contenuti legati al suo lavoro e alla sua vita privata.