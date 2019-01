Film al Cinema | Uscita 2019 | Oggi | Calendario | Da vedere | Trailer

FILM AL CINEMA 2019 – Tutti i film in uscita nelle sale cinematografiche italiane nel mese di gennaio 2019. I cast, le regie e i trailer.

Film d’azione, d’amore, drammatici, cartoni animati, commedie… Insomma, un po’ di tutto.

Tante offerte per tutti i gusti.

> QUI TUTTI I FILM IN USCITA AL CINEMA A GENNAIO 2019

> QUI I 6 FILM AL CINEMA CONSIGLIATI DA TPI A GENNAIO 2019

Di seguito l'elenco dei film in uscita nelle sale italiane nel mese di GENNAIO 2019:

FILM AL CINEMA | IL PRIMO RE

Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Michael Schermi, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta.

Uscita giovedì 31 gennaio 2019. Distribuzione: 01 Distribution.

La storia di Romolo e Remo. Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi.

QUI IL TRAILER

AMICO DI SCORTA

Un film di Checco Zalone. Con Checco Zalone.

Uscita 2019. Distribuzione Medusa.

Un comico napoletano si ritrova sotto scorta per aver offeso un boss della malavita. Il carabiniere milanese che lo protegge perde però il posto.

FILM AL CINEMA | DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO

Un film di Dean DeBlois. Con Cate Blanchett, America Ferrera, Jay Baruchel, F. Murray Abraham, Kristen Wiig, Jonah Hill, Gerard Butler, T.J. Miller.

Uscita giovedì 31 gennaio 2019. Distribuzione Universal Pictures.

Dopo un periodo di pace, Hiccup dovrà affrontare nuovi pericoli che minacciano il suo villaggio.

QUI IL TRAILER

THE BATMAN

Un film di Matt Reeves. Con Ben Affleck, Joe Manganiello, Jeremy Irons, J.K. Simmons.

Ben Affleck sarà lo sceneggiatore e il protagonista di questo nuovo film dedicato alla figura di Batman.

QUI IL TRAILER

ALITA – ANGELO DELLA BATTAGLIA

Un film di Robert Rodriguez. Con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Keean Johnson, Mahershala Ali.

Uscita giovedì 14 febbraio 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Tratto dal graphic novel giapponese “Battle Angel Alita” ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | KILL BILL: VOL. 3

Un film di Quentin Tarantino.

Uscita 2019

Tornano le avventure della Sposa e di sua figlia B.B dieci anni dopo l’uccisione di Bill.

WORLD WAR Z 2

Un film di David Fincher. Con Brad Pitt, Cristian Lazar.

Uscita 2019

Il film è il seguito di World War Z, uno zombie movie interpretato nel 2013 da Brad Pitt e l’italiano Pierfrancesco Favino.

Nel sequel di World War Z Brad Pitt indosserà nuovamente i panni di un ex membro delle Nazioni Unite.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | SUICIDE SQUAD 2

Un film di James Gunn. Con Joel Kinnaman, Jared Leto, Dwayne Johnson, Margot Robbie, Will Smith, Karen Fukuhara, Joseph Oliveira.

Uscita 2019

Sequel del primo film diretto da David Ayer in cui una squadra di supercattivi, fedeli a tutto tranne che alla legge dello Stato, è costretta a servire il governo in cambio di sanzioni più lievi.

QUI IL TRAILER

NOW YOU SEE ME 3

Un film di Jon M. Chu.

Uscita 2019

Sequel del precedente Now You See Me: the Second Act.

QUI IL TRAILER

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Un film di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Marco Conidi.

Uscita giovedì 10 gennaio 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Un gruppo di amici crede di avere un’idea geniale per fare soldi facili. Ma uno scherzo del destino li catapulta negli Anni Ottanta.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | POLAROID

Un film di Lars Klevberg. Con Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Javier Botet, Katie Stevens, Grace Zabriskie, Mitch Pileggi, Keenan Tracey, Tyler Young.

Uscita 2019. Distribuzione Notorious Pictures.

Il ritrovamento di una vecchia Polaroid e il susseguirsi di una serie di omicidi sempre più efferati.

IT: CAPITOLO 2

Un film di Andy Muschietti. Con Jessica Chastain, Bill Skarsgård, James McAvoy, Bill Hader, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, James Ransone.

Uscita giovedì 5 settembre 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Ambientato 27 anni dopo, IT 2 segna la resa dei conti tra il Club dei Perdenti, ormai adulti, e il pagliaccio demoniaco Pennywise.

QUI IL TRAILER

A UN PASSO DA TE

Un film di Justin Baldoni. Con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias.

Uscita giovedì 21 marzo 2019. Distribuzione Notorious Pictures.

I diciassettenni Stella e Will si innamorano a prima vista. Ma la loro non sarà una storia d’amore facile.

FILM AL CINEMA | IL TRADITORE

Un film di Marco Bellocchio. Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Marco Gambino, Alessio Praticò, Gabriele Arena.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

La storia di Tommaso Buscetta, la cui famiglia fu interamente sterminata dai Corleonesi, suoi rivali mafiosi, che permise ai giudici Falcone e Borsellino, prima di cadere tragicamente per mano della mafia, di portare alla luce l’esistenza della struttura mafiosa di Cosa Nostra.

JOKER

Un film di Todd Phillips. Con Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron, Josh Pais, Brett Cullen, Shea Whigham.

Uscita giovedì 3 ottobre 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

La storia sulle origini di uno dei più famosi super-cattivi della DC, il Joker.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Un film di Quentin Tarantino. Con Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Al Pacino, Kurt Russell, Damian Lewis.

Uscita 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Quentin Tarantino si esercita su uno dei casi criminali più celebri di fine anni Sessanta.

Ispirato agli omicidi della setta di Charles Manson, il film racconta uno dei più sanguinari di questi delitti nel quale restò uccisa a Bel Air nel 1969 l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta di otto mesi.

QUI IL TRAILER

DUMBO

Un film di Tim Burton. Con Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, Suan-Li Ong, Joseph Gatt, Sharon Rooney.

Uscita giovedì 28 marzo 2019. Distribuzione Walt Disney.

La storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

QUI IL TRAILER

GLASS

Un film di M. Night Shyamalan. Con Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Colin Campbell (VI).

Uscita giovedì 17 gennaio 2019. Distribuzione Walt Disney.

Uno scontro tra personalità eccentriche manovrate da una mente che nasconde numerosi segreti, importanti per la loro sopravvivenza.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | CAPTAIN MARVEL

Un film di Anna Boden, Ryan Fleck. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law, Gemma Chan, Raul Torres, Lashana Lynch, Lee Pace.

Uscita mercoledì 6 marzo 2019. Distribuzione Walt Disney.

Carol Danvers diventa la supereroina più potente dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene.

QUI IL TRAILER

MURDER MYSTERY

Un film di Kyle Newacheck. Con Jennifer Aniston, Adam Sandler, Gemma Arterton, Luke Evans, Terence Stamp, Ólafur Darri Ólafsson, John Kani, Shioli Kutsuna.

Uscita 2019

Una coppia di sposi assiste ad un omicidio e diventa vittima di un intrigo internazionale.

FILM AL CINEMA | ATTENTI AL GORILLA

Un film di Luca Miniero. Con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo, Massimo Di Lorenzo, Ernesto Mahieux.

Uscita giovedì 10 gennaio 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla?

QUI IL TRAILER

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Un film di Jon Watts. Con Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Tom Holland, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Michael Keaton.

Uscita giovedì 4 luglio 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Ancora non ci sono i dettagli del sequel di Spider-Man: Homecoming, interpretato da Tom Holland e diretto nuovamente da Jon Watts.

QUI IL TRAILER

STAR WARS: EPISODE IX – BLACK DIAMOND

Un film di J.J. Abrams. Con Matt Smith, Lupita Nyong’o, Richard E. Grant, Mark Hamill, Billie Lourd, Oscar Isaac, Daisy Ridley, Domhnall Gleeson.

Uscita mercoledì 18 dicembre 2019. Distribuzione Walt Disney.

Il terzo capitolo della terza trilogia dedicata a Star Wars, iniziata nel 2015 da J.J. Abrams con Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza e proseguita nel 2017 con Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi jedi, diretto da Rian Johnson.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | IL CAMPIONE

Un film di Leonardo D’Agostini. Con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, Anita Caprioli, Mario Sgueglia.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

La storia di una giovane promessa del calcio e il Presidente del suo Club, che decide di impartirgli un po’ di disciplina.

FROZEN 2

Un film di Jennifer Lee, Chris Buck. Con Kristen Bell, Idina Menzel, Alan Tudyk, Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown, Jonathan Groff, Josh Gad.

Uscita giovedì 12 dicembre 2019. Distribuzione Walt Disney.

Dopo il cortometraggio Frozen Fever, Jennifer Lee e Chris Buck dirigono il secondo capitolo del fortunato film d’animazione Disney.

QUI IL TRAILER

LA PARANZA DEI BAMBINI

Un film di Claudio Giovannesi. Uscita giovedì 14 febbraio 2019. Distribuzione Vision Distribution.

Ragazzini allo sbando in una realtà che sembra non lasciare scampo. L’obiettivo è avere soldi e potere.

FILM AL CINEMA | TOY STORY 4

Un film di John Lasseter, Josh Cooley. Con Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack, Kristen Schaal, Laurie Metcalf.

Uscita giovedì 27 giugno 2019. Distribuzione Walt Disney.

Dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e compagni hanno trovato una nuova casa.

QUI IL TRAILER

SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA

Un film di Gabriele Salvatores. Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

La storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico che hanno viaggiato in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sud America.

IL SIGNOR DIAVOLO

Un film di Pupi Avati. Con Gabriel Lo Giudice, Filippo Franchini, Massimo Bonetti, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Enrico Salimbeni.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Dall’omonimo romanzo.

CHIAMAMI CON IL TUO NOME 2

Un film di Luca Guadagnino. Con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel.

Uscita 2019.

Elio e Oliver viaggiano negli Stati Uniti durante gli Anni Novanta.

FILM AL CINEMA | KINGSMAN 3

Un film di Matthew Vaughn.

Uscita giovedì 14 novembre 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Il regista Matthew Vaughn dirige il terzo capitolo della saga dedicata a Kingsman.

QUI IL TRAILER

AD ASTRA

Un film di James Gray. Con Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Greg Bryk, Jamie Kennedy, John Ortiz, Kimberly Elise.

Uscita giovedì 23 maggio 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Un uomo muore 20 anni fa in una missione spaziale. Il figlio parte anche lui per un viaggio nel sistema solare per capire i veri motivi della scomparsa del genitore.

QUI IL TRAILER

ALADDIN

Un film di Guy Ritchie. Con Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Billy Magnussen, Mena Massoud, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban.

Uscita mercoledì 22 maggio 2019. Distribuzione Walt Disney.

La versione live action della storia di Aladdin. Rispetto al film d’animazione verrà introdotto il nuovo personaggio del principe Anders.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO

Un film di Simone Spada. Con Valerio Mastandrea, Marco Giallini.

Uscita giovedì 21 marzo 2019. Distribuzione Medusa.

Adattamento italiano di Truman – Un vero amico è per sempre di Cesc Gay.

6 UNDERGROUND

Un film di Michael Bay. Con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Corey Hawkins, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Payman Maadi, Lior Raz.

Uscita 2019

Il film è tratto da un’idea originale degli scrittori e produttori esecutivi Rhett Reese e Paul Wernick, conosciuti per aver lavorato a Deadpool.

QUI IL TRAILER

FREAKS OUT

Un film di Gabriele Mainetti. Con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma.

FILM AL CINEMA | SHAZAM!

Un film di David F. Sandberg. Con Mark Strong, Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Ron Cephas Jones, Asher Angel, Grace Fulton, Cooper Andrews, Faithe Herman.

Uscita giovedì 4 aprile 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Billy Batson scopre di avere una serie di poteri incredibili e capisce presto che dovrà combattere contro le forze del male.

QUI IL TRAILER

IL RE LEONE

Un film di Jon Favreau. Con Donald Glover, James Earl Jones, Beyoncé Knowles, Billy Eichner, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, Alfre Woodard.

Uscita mercoledì 21 agosto 2019. Distribuzione Walt Disney.

Dopo il successo della trasposizione in live-action de “Il libro della giungla”, Jon Favreau realizza, con la stessa tecnica, The Lion King.

QUI IL TRAILER

COPPERMAN

Un film di Eros Puglielli. Con Luca Argentero, Galatea Ranzi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Gianluca Gobbi, Sebastian Dimulescu, Angelica Bellucci.

Uscita giovedì 14 febbraio 2019. Distribuzione Notorious Pictures.

“Le cose non sono mai quelle che sembrano e neanche io sono quello che sembro”.

QUI IL TRAILER

AFTER

Un film di Jenny Gage. Con Hero Fiennes-Tiffin, Julia Goldani Telles, Josephine Langford, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher, Meadow Williams, Dylan Arnold.

Uscita giovedì 11 aprile 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Tratto dal bestseller internazionale di Anna Todd che ha venduto 30 milioni di copie nel mondo e un milione in Italia.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | GODZILLA 2: KING OF THE MONSTERS

Un film di Michael Dougherty. Con Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Charles Dance, Sally Hawkins, Aisha Hinds, Ken Watanabe, O’Shea Jackson Jr..

Uscita giovedì 30 maggio 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Un film di avventura epica ed azione che mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più conosciute della storia popolare.

QUI IL TRAILER

JOHN WICK 3: PARABELLUM

Un film di Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Ian McShane, Hiroyuki Sanada. Uscita giovedì 16 maggio 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Il terzo capitolo della saga dedicata al coraggioso personaggio di John Wick, interpretato da Keanu Reeves.

QUI IL TRAILER

X-MEN: DARK PHOENIX

Un film di Simon Kinberg. Con Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, James McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender, Evan Peters, Nicholas Hoult, Tye Sheridan.

Uscita giovedì 6 giugno 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Gli X-Men sono considerati degli eroi nazionali ma le ambizioni di Charles rischiano di mettere a repentaglio la loro vita.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | PETS 2 – VITA DA ANIMALI

Un film di Chris Renaud. Con Patton Oswalt, Jenny Slate, Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey.

Uscita giovedì 6 giugno 2019. Distribuzione Universal Pictures.

Pets 2 – Vita da animali è il sequel del blockbuster dell’estate 2016 che racconta dei nostri animali domestici e di come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro.

QUI IL TRAILER

GENITORI QUASI PERFETTI

Un film di Laura Chiossone. Con Anna Foglietta, Nicolò Costa, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Francesco Turbanti, Elena Radonicich, Paolo Mazzarelli.

Uscita 2019. Distribuzione Adler Entertainment.

Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze.

COMPROMESSI SPOSI

Un film di Francesco Miccichè. Con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Valeria Bilello, Sergio Friscia, Lorenzo Zurzolo, Rosita Celentano, Arturo Gambardella.

scita giovedì 24 gennaio 2019. Distribuzione Vision Distribution.

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell’amore…

FILM AL CINEMA | NON SONO UN ASSASSINO

Un film di Andrea Zaccariello. Con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele, Caterina Shulha, Sarah Felberbaum.

Uscita martedì 30 aprile 2019. Distribuzione 01 Distribution.

WHAT MEN WANT

Un film di Adam Shankman. Con Taraji P. Henson, Wendi McLendon-Covey, Max Greenfield, Tracy Morgan, Aldis Hodge, Brian Bosworth, David Dunston, Charles Green.

Uscita 2019.

Un’agente sportiva sottomessa al volere degli uomini comincia a sentire i loro pensieri e a sfruttarli a suo vantaggio.

QUI IL TRAILER

CI PENSO IO

Un film di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi.

Uscita giovedì 18 aprile 2019. Distribuzione Vision Distribution.

Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore, proprio come farà la sua protagonista, Paola Cortellesi.

FILM AL CINEMA | AVENGERS: ENDGAME

Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Con Karen Gillan, Brie Larson, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Jeremy Renner.

Uscita mercoledì 24 aprile 2019. Distribuzione Walt Disney.

Il quarto capitolo della fortunata saga iniziata con il film Avengers nel 2012.

QUI IL TRAILER

ZOMBIELAND 2

Un film di Ruben Fleischer. Con Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg.

Distribuzione Warner Bros Italia.

Il sequel del riuscito cult movie Zombieland del 2009 di Ruben Fleischer con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Braslin.

QUI IL TRAILER

THE AFTERMATH

Un film di James Kent. Con Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Kate Phillips (II), Jannik Schümann, Fionn O’Shea, Alexander Scheer, Abigail Rice.

Uscita giovedì 28 marzo 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Una coppia va a vivere ad Amburgo dopo la seconda guerra mondiale. La convivenza con un vedovo tedesco comprometterà la loro vita.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | THE EXPENDABLES 4

Con Jason Statham, Sylvester Stallone.

Uscita 2019

La saga dei mercenari riprende con il quarto capitolo. Questo sarà l’ultimo della saga.

QUI IL TRAILER

SPAWN

Un film di Todd McFarlane. Con Jamie Foxx, Jeremy Renner.

Uscita 2019

La storia di un ex agente della CIA tradito che torna sulla terra ancora più forte di prima.

POKÉMON – DETECTIVE PIKACHU

Un film di Rob Letterman. Con Justice Smith, Kathryn Newton, Ryan Reynolds, Suki Waterhouse, Bill Nighy, Rita Ora, Chris Geere, Ken Watanabe.

Uscita giovedì 9 maggio 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

La storia di un ragazzo che assiste le mire investigative di un pokemon che sogna di diventare un detective.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | JUSTICE LEAGUE PART TWO

Un film di Zack Snyder. Con Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Joe Manganiello, Jesse Eisenberg.

Uscita 2019.

Uno dei prossimi progetti Warner Bros. Justice League: Part Two è l’imminente seguito della prima parte. Sarà diretto da Zack Snyder e unirà personaggi iconici quali Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Green Lantern e Flash.

SCAPPO A CASA

Un film di Enrico Lando. Con Aldo Baglio.

Uscita 2019. Distribuzione Medusa.

Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne, guidare macchine di lusso e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore…

MODALITÀ AEREO

Un film di Fausto Brizzi. Con Paolo Ruffini, Pasquale Petrolo, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi.

Uscita giovedì 21 febbraio 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diversre ore in “modalità aereo”.

L’AGENZIA DEI BUGIARDI

Un film di Volfango De Biasi. Con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Luigi Luciano, Diana Del Bufalo, Paolo Calabresi.

Uscita giovedì 17 gennaio 2019. Distribuzione Medusa.

Fred, Diego e Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità”.

BLACK WIDOW

Un film di Cate Shortland. Con Scarlett Johansson.

Uscita 2019

Un film interamente dedicato a Vedova Nera aka Natasha Romanoff, interpretata probabilmente da Scarlett Johansson.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | IL LADRO DI GIORNI

Un film di Guido Lombardi (III). Con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro.

Uscita 2019

Il film racconta la storia di Salvo (Augusto Zazzaro) che ha circa 5 anni quando suo padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio) scompare, portato via da due carabinieri.

JUNGLE CRUISE

Un film di Jaume Collet-Serra. Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman, Dani Rovira. .

Un gruppo di animali del parco giochi di Disneyland si ribella e un battello di turisti si mette in pericolo.

Dwayne Johnson, alias The Rock, è il protagonista di un film d’avventura ambientato nel parco giochi di Disneyland, dove un piccolo battello conduce un gruppo di turisti attraverso una giungla piena di animali e rettili molto pericolosi.

DOCTOR SLEEP

Un film di Mike Flanagan. Con Zackary Momoh, Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Carl Lumbly, Alex Essoe, Zahn McClarnon. .

Tratto dal romanzo horror di Stephen King del 2013 “Doctor Sleep”.

QUI IL TRAILER

SPACE JAM 2

Un film di Terence Nance. Con LeBron James, Eric Bauza, Spencer Macdonald, Duane Franke, Scott Yoshimoto. .

Ancora non ci sono i dettagli sulla trama del sequel di Space Jam (1996) dove recitò Michael Jordan.

Come attore protagonista è stato annunciato il cestista LeBron James che prende il posto di Michael Jordan. James insieme a molti altri del team NBA (National Basketball Association) si unisce ai Looney Tunes per questo sequel tanto atteso.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO

Un film di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva. .

Una commedia fantastica che si spinge oltre i limiti del reale. “A volte l’attualità va più veloce della scrittura di un film. Nel mio ci saranno molti effetti speciali, credo sarà la fine del ciclo fiabesco”, così si è espresso il regista che ha anche scritto la sceneggiatura del film.

10 GIORNI SENZA LA MAMMA

Un film di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi. Uscita giovedì 7 febbraio 2019. Distribuzione Medusa.

Un padre si ritrova a doversi occupare dei suoi tre figli.

Fabio De Luigi interpreta un padre che di punto in bianco si trova a occuparsi dei tre figli a tempo pieno, in una escalation di gag esilaranti.

IL GRANDE SPIRITO

Un film di Sergio Rubini. Con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

ANNA

Un film di Luc Besson. Con Cillian Murphy, Luke Evans, Helen Mirren, Sasha Luss.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Un action ad alto budget interpretato dalla modella russa Sasha Luss (qui nei panni della protagonista Anna), Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy.

FILM AL CINEMA | PINOCCHIO

Un film di Matteo Garrone. Con Roberto Benigni.

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Matteo Garrone dirige l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo (1881) di Carlo Collodi.

X-FORCE

Un film di Drew Goddard. Con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz.

Uscita 2019.

Deadpool e Cable guidano un team di mutanti impegnati in operazioni clandestine.

QUI IL TRAILER

CAPTIVE STATE

Un film di Rupert Wyatt. Con Vera Farmiga, Machine Gun Kelly, Madeline Brewer, John Goodman, Alan Ruck, Kevin J. O’Connor, James Ransone, Ben Daniels.

Uscita giovedì 28 marzo 2019. Distribuzione Adler Entertainment.

Una storia ambientata nel futuro per riflettere sullo stato di polizia, le minacce alle libertà civili e sul ruolo del dissenso all’interno di una società autoritaria.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | HELLBOY

Un film di Neil Marshall. Con Milla Jovovich, Ian McShane, David Harbour, Sasha Lane, Penelope Mitchell, Daniel Dae Kim, Thomas Haden Church, Sophie Okonedo.

Uscita 2019. Distribuzione M2 Pictures.

Una nuova battaglia per Hellboy che deve sconfiggere la Regina del sangue. Ma le conseguenze dello scontro potrebbero essere catastrofiche.

QUI IL TRAILER

THE NEW MUTANTS

Un film di Josh Boone. Con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Henry Zaga, Charlie Heaton, Blu Hunt, Alice Braga, Happy Anderson.

Uscita giovedì 15 agosto 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Il film, prodotto da Simon Kinberg (Deadpool, X-Men: Apocalypse), è basato sui fumetti dei Nuovi Mutanti della Marvel.

TERMINATOR 6

Un film di Tim Miller. Con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Enrique Arce, Brett Azar.

Uscita giovedì 31 ottobre 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Un nuovo capitolo del franchise dedicato al personaggio di Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | IL GOBBO DI NOTRE DAME

Un film di Idris Elba.

Uscita 2019

L’UOMO DEL LABIRINTO

Un film di Donato Carrisi. Con Toni Servillo.

Uscita 2019. Distribuzione Medusa.

Samantha riemerge sotto shock dopo anni e dovrà riabituarsi alla vita.

ESCAPE PLAN 3: DEVIL’S STATION

Un film di John Herzfeld. Con Sylvester Stallone, Malese Jow, Dave Bautista, Devon Sawa, Harry Shum Jr., Daniel Bernhardt, Jeff Chase, Danni Wang.

Uscita 2019. Distribuzione M2 Pictures.

Da un lato la figlia scomparsa di un dirigente di Hong Kong, dall’altra l’amore di Breslin rinchiuso in una prigione. Chi è il colpevole?

RAMBO 5

Un film di Sylvester Stallone, Adrian Grunberg. Con Sylvester Stallone.

Uscita 2019. Distribuzione Notorious Pictures

Rambo abbandona la sua vita tranquilla per iniziare una nuova missione in Messico.

FILM AL CINEMA | A MANO DISARMATA

Un film di Claudio Bonivento. Con Claudia Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno, Francesco Pannofino.

Uscita giovedì 4 aprile 2019. Distribuzione Eagle Pictures.

Claudia Gerini veste i panni della cronista di nera che dal 2013 vive sotto scorta a seguito delle minacce subite per le sue inchieste su Ostia – dove ancora vive, malgrado tutto, con le sue figlie – e lo strapotere del clan degli Spada. Il film è tratto dal libro autobiografico ‘A mano disarmat’a che dà il titolo al film.

BRAVE RAGAZZE

Un film di Michela Andreozzi. Con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi.

Uscita giovedì 7 marzo 2019. Distribuzione Vision Distribution.

Una action comedy ambientata negli anni ’80 e ispirata a una storia vera, definita dalla regista “bigodini e pistole”.

MEN IN BLACK INTERNATIONAL

Un film di F. Gary Gray. Con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall, Kumail Nanjiani, Nasir Jama.

Uscita giovedì 13 giugno 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Un nuovo team e una nuova sede: Men in Black si rinnova.

QUI IL TRAILER

APPENA UN MINUTO

Un film di Francesco Mandelli. Con Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Luigi Luciano, Antonello Fassari, Susy Laude. .

Uscita 2019. Distribuzione 01 Distribution.

FILM AL CINEMA | ROCKETMAN

Un film di Dexter Fletcher. Con Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Taron Egerton, Jamie Bell, Steven MacKintosh, Kamil Lemieszewski, Luke White, Jamie Bacon.

Uscita giovedì 30 maggio 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

La storia della vita di Elton John, dai suoi anni da bambino prodigio alla Royal Academy of Music attraverso la sua influente e duratura collaborazione musicale con Bernie Taupin.

QUI IL TRAILER

BENTORNATO PRESIDENTE!

Un film di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi. Con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Guglielmo Poggi.

Uscita 2019. Distribuzione Vision Distribution.

Il film è il sequel del successo di box office Benvenuto Presidente di Riccardo Milani.

UN UOMO TRANQUILLO

Un film di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern, William Forsythe, Tom Bateman, Julia Jones, Raoul Max Trujillo, Domenick Lombardozzi.

Uscita giovedì 21 febbraio 2019. Distribuzione Eagle Pictures.

Un uomo normale si trova al centro di una tragedia che colpisce la sua famiglia. Non resta altro che vendicarsi.

QUI IL TRAILER

FILM AL CINEMA | GREYHOUND

Un film di Aaron Schneider. Con Tom Hanks, Elisabeth Shue, Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman, Lee Norris, Rob Morgan, Devin Druid.

Uscita 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

Un uomo messo a dirigere una nave, dovrà affrontare le tensioni tra i componenti dell’equipaggio e sopravvivere agli attacchi nemici.

CROCE E DELIZIA

Un film di Simone Godano. Con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano.

Uscita 2019. Distribuzione Warner Bros Italia.

