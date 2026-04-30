Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 aprile 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti Claudia Gerini, prossimamente al cinema tra i protagonisti del film “L’amore sta bene su tutto” diretto da Giampaolo Morelli; la cantante Tosca, che presenterà il singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio)”, tra i brani del nuovo album dal titolo “Feminae”, accompagnata dai musicisti Gianluca Scorziello e Massimo De Lorenzi.

A completare il parterre, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, volto del programma di Rai 3 “Sapiens – Un solo Pianeta”, i giornalisti Gad Lerner e Arianna Ravelli, e in collegamento uno dei più visionari e influenti registi del cinema contemporaneo, il britannico Terry Gilliam.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.