Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Il piano di Sahika e Leyla procede per il meglio, Halit ha regalato alla ragazza una casa e hanno passato la notte insieme. Intanto, Yigit racconta a Ender e a Kaya di aver rotto con Lila. Inoltre, dice ai genitori che non devono rimanere sposati per farlo contento e che, se vogliono, possono divorziare. E’ chiaro che i due non ne hanno nessuna intenzione. Halit discute con il suo avvocato, Metin, di un possibile investimento in una miniera in Africa. Sahika aggiorna Nadir sui progressi fatti. Entrambi sono d’accordo di mantenere ancora segreta la relazione di Halit e Leyla. Yldiz è determinata ad aprire un canale online e, mentre è al ristorante con Emir, conosce l’attore Enis Arikan e lo invita come suo primo ospite. Zerrin, andata in ufficio a trovare Halit, nota l’abbigliamento appariscente di Leyla. Mette al corrente Ender, che manda il fratello Caner a seguirla. Nadir riceve una telefonata dalla donna misteriosa e si danno appuntamento per quella sera.

Caner ed Emir, incaricati da Ender e Yildiz, pedinano Leyla sperando di scoprire qualcosa ma falliscono nell’operazione. Sahika racconta a Ender che Leyla ha una relazione con il signor Faruk, responsabile finanziario dell’azienda. Ender, Kaya e Yigit escono a cena fuori: durante la cena Kaya regala ad Ender un anello come segno della loro rinnovata unione. Leyla e Halit stringono il loro rapporto: lei durante una cena gli racconta di aver ricevuto una telefonata dal fotografo del catalogo aziendale ma di aver rifiutato la proposta. Yildiz e Halit hanno un’accesa discussione perché lei lo vorrebbe più presente in casa. Sahika convince Leyla a fingere una relazione con il signor Faruk dell’azienda per rendere credibile la bugia che ha raccontato ad Ender.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.