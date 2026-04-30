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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 aprile 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 aprile 2026

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Paolo Del Debbio analizzerà lo scenario internazionale, dove il clima si fa sempre più teso, segnato da crescenti tensioni e nuovi episodi che alimentano l’instabilità globale. A seguire, un focus sulla tragedia di Crans-Montana: l’Italia si è costituita parte civile, mentre la Svizzera ha avanzato nei confronti del nostro Paese una richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute. Infine, il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Tra gli ospiti: Galeazzo Bignami (FdI), Brando Benifei (Pd), Rita Dalla Chiesa (FI) ed Ettore Licheri (M5S).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 30 aprile 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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