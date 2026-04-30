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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026

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Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 aprile 2026

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata di Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l’Iran e il nuovo disordine mondiale dell’era Trump. Spazio anche al caso Minetti – Nordio e ai tentativi dell’opposizione di costruire un programma comune. Ospiti di stasera: l’ex Premier Matteo Renzi; Massimo Cacciari; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la professoressa della Columbia University Nadia Urbinati e i giornalisti Sebastiano Barisoni; Sacha Biazzo; Serena Bortone; Gianni Dragoni; Alberto Negri e Thomas Mackinson e l’imprenditore italoamericano George Guido Lombardi. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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