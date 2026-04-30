Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 30 aprile

Questa sera, mercoledì 30 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 aprile.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli. Tra i servizi in onda: Max Andreetta intervista Olindo Romano, condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti quattro interviste esclusive e inedite a Domenico Rocca (ex guardalinee della serie A), Gianluca Rocchi (designatore arbitri serie A e B), Antonio Zappi (Presidente AIA) e Giuseppe Chinè (Procuratore della FIGC). La Iena cerca di risolvere un vero e proprio mistero: com’è possibile che nonostante il video di cui tutti parlano in questi giorni, in cui si vede l’assistente al Var Daniele Paterna girarsi e comunicare con qualcuno alle sue spalle in sala Var durante la partita Udinese Parma, la giustizia sportiva ha archiviato tutto? E invece oggi, grazie a quello stesso video, la Procura di Milano sta indagando Rocchi per frode sportiva?

Gaetano Pecoraro racconta cosa sta succedendo nel cuore di Mondello, tra le spiagge più amate di Palermo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha infatti sospeso la revoca, firmata precedentemente dal prefetto, della concessione a una società per gestire la spiaggia, società i cui dipendenti risulterebbero legati da vincoli familiari a esponenti mafiosi. Una decisione che arriva in una fase delicata per la zona: negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di violenza.

Continua l’analisi di Gaston Zama sull’economia dell’indignazione e su un personaggio che delle provocazioni ha fatto un marchio di fabbrica: Michelle Comi. Nel servizio, nuovi dettagli.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 30 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.