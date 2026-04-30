Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 30 aprile 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 30 aprile

Questa sera, mercoledì 30 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 aprile.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli. Tra i servizi in onda: Max Andreetta intervista Olindo Romano, condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba. Nel servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti quattro interviste esclusive e inedite a Domenico Rocca (ex guardalinee della serie A), Gianluca Rocchi (designatore arbitri serie A e B), Antonio Zappi (Presidente AIA) e Giuseppe Chinè (Procuratore della FIGC). La Iena cerca di risolvere un vero e proprio mistero: com’è possibile che nonostante il video di cui tutti parlano in questi giorni, in cui si vede l’assistente al Var Daniele Paterna girarsi e comunicare con qualcuno alle sue spalle in sala Var durante la partita Udinese Parma, la giustizia sportiva ha archiviato tutto? E invece oggi, grazie a quello stesso video, la Procura di Milano sta indagando Rocchi per frode sportiva?

Gaetano Pecoraro racconta cosa sta succedendo nel cuore di Mondello, tra le spiagge più amate di Palermo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha infatti sospeso la revoca, firmata precedentemente dal prefetto, della concessione a una società per gestire la spiaggia, società i cui dipendenti risulterebbero legati da vincoli familiari a esponenti mafiosi. Una decisione che arriva in una fase delicata per la zona: negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di violenza.

Continua l’analisi di Gaston Zama sull’economia dell’indignazione e su un personaggio che delle provocazioni ha fatto un marchio di fabbrica: Michelle Comi. Nel servizio, nuovi dettagli.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 30 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione
TV / Battiti Live Spring 2026: la location dello show musicale di Canale 5
Ricerca