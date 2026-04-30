Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Uno sbirro in Appennino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 9 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 30 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: giovedì 9 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: giovedì 16 aprile 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: giovedì 23 aprile 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: giovedì 30 aprile 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 aprile 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 30 aprile 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 aprile 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 30 aprile 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6
TV / Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della prima puntata
TV / Operazione Kandahar: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ricerca